Kijken: De nieuwe tentoonstelling Kidorama in het Mode & Kant Museum

Het Mode & Kant Museum in Brussel opent vandaag de deuren van de nieuwe tentoonstelling Kidorama. In de tentoonstelling wordt er tweehonderd jaar aan kindermode in de spotlight gezet.

De tentoonstelling vertelt aan de hand van kindermode het verhaal van de plaats van het kind en de ontwikkeling van zijn individualiteit. Het overzicht is thematisch en chronologisch opgezet en focust zich op de mode voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Naast de nabootsing van de mode voor volwassenen, speciale kindermode en de groeiende belangstelling van de luxe-industrie voor het segment, behandelt de tentoonstelling ook de constructie van gender en de ontwikkeling van gemengde en uniseksmode.

De tentoonstelling loopt nog tot en met 5 maart 2023. Bekijk hieronder de eerste beelden.

Kidorama, beeld via het Mode & Kant Museum. Foto door Andrea Anoni.

