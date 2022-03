Kijken: De nieuwe V&A-tentoonstelling ‘Fashioning Masculinities’ over mannenmode

Het Victoria & Albert Museum in Londen opent deze zaterdag de deuren van een nieuwe tentoonstelling: ‘Fashioning Masculinities: The Art of Menswear’. De tentoonstelling is de eerste grote tentoonstelling van het museum dat draait om de kracht, ambacht en de diversiteit van mannenmode, zo is te lezen in het persbericht.

De nieuwe show zoomt in op hoe mannenmode is vormgegeven en is hervormd gedurende de eeuwen. In totaal zijn er ongeveer honderd looks en honderd kunstwerken te zien verspreid over drie zalen. De drie zalen hebben de namen ‘Undressed’, ‘Overdressed’ en ‘Redressed’ gekregen.

De tentoonstelling ‘Fashioning Masculinities: The Art of Menswear’ is vanaf zaterdag 19 maart te zien tot en met zondag 6 november 2022. Neem alvast een digitaal kijkje in de tentoonstelling met de beelden hieronder.

Beeld: V&A; Fashioning Masculinities: The Art of Menswear

