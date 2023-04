Kijken: Het Britse Kensington Palace opent grootste tentoonstelling tot nu toe

Toen Blake Lively in 2022 op het Met Gala aankwam als een vrijheidsbeeld in haar prachtige jurk van Atelier Versace, zagen curatoren van Historic Royal Palaces, een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die enkele niet-bezette koninklijke paleizen - waaronder Kensington Palace - van het Verenigd Koninkrijk beheert, hoe erg de hedendaagse rode loper lijkt op het Georgische hof.

Crown to Couture is de grootste tentoonstelling van Kensington Palace tot nu toe en laat zien hoe het Koninklijk Hof in de achttiende eeuw een plaats was ‘om te zien en gezien te worden’, met royalty’s, politici en dienaren die zich gebruik maakten van mode en dure juwelen om hun status te verhogen. Dit wordt ook wel ‘pronken’ genoemd en staat gelijk aan haute couture outfits die worden gedragen door beroemdheden, zoals Lizzo, Lady Gaga en Beyoncé.

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling

De tentoonstelling is te zien van 5 april tot en met 29 oktober en toont zo’n tweehonderd items. Dit alles staat verspreid over alle ruimtes van Kensington Palace. Van baljurken tot aan hofpakken en van handtassen tot aan juwelen, maar ook make-up en shapewear worden getoond. Meer specifieker, wordt er bijvoorbeeld een gele mantel, met een jurk van bijna drie meter getoond die door Lady Helen Robertson werd gedragen, maar ook Lizzo’s Thom Browne-jurk van het Met Gala 2022 en de lichtgevende kroonluchterjurk van Moschino, gedragen door Katy Perry kregen een plek in de tentoonstelling.

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling

Polly Putnam, curator van Historic Royal Palaces, zei in een verklaring: “We zijn enthousiast over de transformatie van de State Apartments van Kensington Palace voor onze grootste tentoonstelling ooit. Deze historische ruimten gevuld met prachtige voorbeelden van zowel historische als hedendaagse kleding brengt ze echt tot leven en we kunnen niet wachten tot onze bezoekers deze kamers op een geheel nieuwe manier kunnen ervaren.

“Van je keuze van ontwerper en materialen tot subtiele boodschappen die een jurk overbrengt, deze tentoonstelling toont de parallellen tussen de wereld van het Georgische hof en de hedendaagse rode loper zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien.”

Image: Historic Royal Palaces; Crown to Couture exhibition

De tentoonstelling neemt bezoekers mee op reis. Van de voorbereiding en styling die nodig is om een van de populairste evenementen in de stad bij te wonen en de ‘moderegels’ die moeten worden gevolgd, tot aan de grote aankomst bij het hof en op de rode loper. Ook de gewoonten en rituelen tussen het koninklijke hof van de achttiende eeuw en de rode loper van vandaag wordt getoond door moderne stukken naast historische voorbeelden te zetten om te laten zien dat het klaarmaken van een Georgisch evenement niet ver van een optreden op de rode loper vandaan ligt.

Hoogtepunten waren Billy Porter's 'Sun God' outfit, Kendall Jenner's glinsterende Hepburn-geïnspireerde Givenchy jurk, Colman Domingo's heldere fuchsia Versace pak van de 2021 Oscars, Lady Gaga's smaragdgroene ensemble gecreëerd door Christopher John Rogers voor de 2020 MTV Awards gestyled met een buitengewoon gezichtsmasker van Lance Victor Moore.

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling

Tegenover de hedendaagse looks staat de zilveren jurk uit het jaar 1660 van de jonge Lady Theophila Harris, die gedragen zou zijn bij formele evenementen en in het gezelschap van koning Charles II. De breedte van de hofmantel was een manier om te laten zien hoeveel waardevolle zijde je bezat en om een groots entree te maken. Andere hoogtepunten zijn de Rockingham mantels, met zilverdraad en zilveren kant afgezet en vermoedelijk gedragen door de vrouw van de Britse premier, de tweede markies van Rockingham, in de jaren 1760. De look bevat meer dan 14 meter stof, die tegenwoordig meer dan 10.000 pond zou hebben gekost.

Daarnaast belicht de tentoonstelling ook het belang van de stylist. Zo wordt bijvoorbeeld Frances Abington uitgelicht- een van de beroemdste actrices in Londen in het midden van de 18e eeuw, die bekend stond om de introductie van nieuwe mode in de maatschappij. Zo kleedde zij bijvoorbeeld belangrijke vrouwen in die tijd. Daarnaast krijgen stylisten van vandaag ook een podium, zoals Nicola Formichetti, Jason Rembert en Elizabeth Saltzman. Het is geweldig om te zien dat elke tentoongestelde look niet alleen benadrukt wie de outfit ontwierp, maar ook wie het brein achter de outfit was.

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling

De tentoonstelling toont ook hoe de kleding wordt gebruikt om een politiek statement te maken. Zo wordt bijvoorbeeld een jurk getoond die het woord ‘Vote’ bevat, ontworpen door Christian Siriano, gedragen door Lizzo tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Ook wordt een jurk getoond uit de lente/zomershow van Vivienne Westwood uit 2008 met milieuslogans. Andere hoogtepunten in deze sectie zijn Lena Waithe's door Carolina Herrera ontworpen regenboogcape geïnspireerd op de LGBTQ+ vlag en gedragen op het 2018 Met Gala, evenals twee achttiende-eeuwse politieke tegenstanders, naast elkaar tentoongesteld.

Over het algemeen zijn er gewoon heel veel hoogtepunten. Hier volgen er nog een paar: The King's Gallery display, waar enkele van de meest glamourous looks te zien zijn, van Billie Eilish's golvende roze Oscar de la Renta japon van het 2021 Met Gala tot Blake Lively's Versace ensemble dat uit elkaar viel om twee prachtige looks te creëren, gaande van koper naar groen. Bekijk ook Jessie Buckley's Schiaparelli pak, Iris Law's Moschino cut-out jurk en Timothée Chalamet's Tom Ford pak uit Cannes 2021.

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoontelling

In de King’s Presence Chamber waar vorsten ooit hovelingen, ministers en buitenlandse ambassadeurs hebben ontvangen, krijgen bezoekers een idee bij muziek. Beyoncé draagt de gouden jurk ontworpen door Peter Dundas voor de 2017 Grammy Awards. Terwijl de Queen's Gallery, een ruimte gewijd aan het vermaak van de koningin, is bekleed met hedendaagse looks geïnspireerd op achttiende-eeuwse mode uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, met stukken van Jean Paul Gaultier, Edward Crutchley, Simone Rocha, Erdem en Moschino.

Claudia Acott Williams, curator bij Historic Royal Palaces, voegde daaraan toe: "De gewoonten van het Georgische hof lijken misschien ver weg en ouderwets, maar we hopen dat Crown to Couture een nieuwe en vertrouwde lens zal bieden, waardoor we de plaatsruimtes en de tradities van het hof kunnen begrijpen.

"Door historische hofkleding onder de aandacht te brengen, in combinatie met de hedendaagse rode loper, zien we dat ze misschien toch niet zo vreemd zijn.”

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling

Foto: Historic Royal Palaces; Crown to Couture tentoonstelling