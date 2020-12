Kijken in de kerstvakantie: de 7 meest modieuze films en series van het jaar

Van Diana’s galajurken tot de dandy-pakken van David Copperfield: in 2020 was er meer dan genoeg modemoois te zien op het witte doek, de televisie en op internationale streamingsites. FashionUnited maakte een overzicht van de meest modieuze films, documentaires en series van het jaar, speciaal voor in de kerstvakantie. Op de bank, dekentje erbij, en kijken maar.

The Crown

Een van de meest veelbesproken series van dit jaar is ongetwijfeld ‘The Crown’, specifiek het vierde seizoen, waarin prinses Diana (gespeeld door Emma Corrin) haar debuut maakt. Kostuumontwerper Amy Roberts maakte overtuigende reconstructies van Diana’s iconische trouwjurk, evenals haar vele galajurken - maar misschien nog wel het meest interessant zijn de Sloane Ranger-outfits, compleet met tuinbroeken en verrukkelijke gebreide truitjes, gedoemd een hit te worden in 2021. Ook het bestuderen waard: de getailleerde pakken van prins Charles en de Missoni-looks van prinses Anne.

Black is King

Eind juli verscheen Beyoncé’s langverwachte visual album ‘Black is King’, een 85 minuten durend audio- en videospektakel gebaseerd op het verhaal van The Lion King - al is Simba in deze film een klein jongetje in een grote stad, en zijn de hyena’s verworden tot een mafia-motorbende. Beelden van het verhaal worden afgewisseld met clips van Beyoncé, zwervend door woestijnlandschappen, dansend in een verlaten pakhuis. Behalve een grootse videoclip geldt de film ook als wereldwijd podium voor zwarte ontwerpers en modemerken. Zo draagt Beyoncé in de video een knallend grafisch jasje van ontwerper Loza Maléombho en een glitterend gewaad van Tanaya Henry’s merk Lace By Tanaya.

The Personal History of David Copperfield

‘The Personal History of David Copperfield’ is een sprookjesachtige en tegelijkertijd frisse filminterpretatie van Charles Dickens’ literaire klassieker. Dev Patel speelt de charismatische Copperfield, die een avontuurlijk bestaan leidt in het Engeland van de jaren 1840. De kostuums, ontworpen door Suzie Harman, zijn gebaseerd op zwart-witfoto’s uit die tijd. Er zijn ruisende rokken en strakke dandypakken, maar hoogtepunt is Copperfield’s losjes landelijke combinatie van een bruin geruite broek, crèmewitte geruite blouse met pofmouwen en een staalblauw gilet: historisch en modern tegelijkertijd.

The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit, een nieuwkomer in de Netflix-stal, is een spannende en aangrijpende serie over de jonge schaakkampioen die in korte tijd naar grote hoogten stijgt, maar aan haar eigen succes ten onder gaat. Hoofdrolspeler Anya Taylor-Joy zou zomaar eens een van de mode-iconen van 2021 kunnen worden, en haar geraffineerde filmgarderobe (denk: de elegantie van de jaren vijftig met de pit van Gucci anno nu) een inspiratiebron voor vele ontwerpers. De kostuums werden ontworpen door Gabriele Binder.

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful

De lijst zou niet compleet zijn zonder aandacht te besteden aan de grootste modedocumentaire van dit jaar, Helmut Newton: The Bad and the Beautiful. Newton, die in 2004 kwam te overlijden, was een van de meest invloedrijke modefotografen van de twintigste eeuw. Zijn provocatieve, erotisch geladen foto’s werden tekenend voor het beeld van de jaren ‘1960. De documentaire verhaalt over zijn leven, zijn werk, en zijn muzes, onder wie de markante Grace Jones.

Colette Mon Amour

Nog een goede documentaire: Colette Mon Amour. Deze film toont de laatste zes maanden van het bestaan van de Parijse conceptstore Colette, vanaf de aankondiging van de sluiting in december 2017 tot aan de laatste dag in 2018. Regisseur Hugues Lawson-Body neemt de kijker mee achter de schermen. Centraal staan de mensen die er werkten, en de historische samenwerkingen met kunstenaars, muzikanten en modeontwerpers - zoals de tentoonstelling samengesteld door Saint Laurent die binnen 48 uur tot stand kwam op de eerste verdieping. Met commentaren van onder meer Kanye West.

The Last Stitch

‘The Last Stitch’ is een teder documentaireportret van een kleermakerskoppel uit Hong Kong dat in de jaren negentig naar Canada verhuist om daar een nieuw kleermakersbedrijf op te starten. Hun zoon Alfred Sung, tevens de regisseur van de documentaire, legt vast hoe zij Hong Kong verlaten en hun plek vinden in Toronto, en hoe ze daar met passie en toewijding opnieuw invulling geven aan het uitstervende beroep van kleermaker.