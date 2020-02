Kijken: Jong talent toont eigen interpretatie van ‘Thierry Mugler: Couturissime’ tentoonstelling

Tien modetalenten hebben hun creativiteit losgelaten op het erfgoed van ontwerper Thierry Mugler. De talenten werden door Kunsthal Rotterdam, het tijdelijke thuis van de ‘ Thierry Mugler: Couturissime’ tentoonstelling, en Moam gevraagd hun persoonlijke visie te vertalen naar een ontwerp.

Het eindresultaat van de opdracht werd in de kunsthal getoond tijdens Rotterdam Art Week. Deelnemende ontwerpers waren Axel Verwee, Perrine Philomeen, Suza Vos, Renee Kraaijvanger, Tim Dekkers, Lina He Lau, Vincent Wong, Otilia Vieru, Rosan Selles en Patrick Hiemstra. Lina He Lau en Vincent Wong waren beiden afgelopen jaar een van de tien deelnemers aan de Lichting. Perrine Philomeens werk was te zien in de tentoonstelling Modest Fashion in het Stedelijk Museum Schiedam.

Bekijk de creaties hieronder.

De tentoonstelling ‘Thierry Mugler: Couturissime’ opende vorig jaar in de Kunsthal in Rotterdam. De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 8 maart voordat het aan het einde van het jaar doorreist naar Parijs.

Beeld: Via Moam