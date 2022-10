Kijken: Nieuwe tentoonstelling Fashion for Good over katoen

Fashion for Good opent vandaag de tentoonstelling ‘Knowing Cotton Otherwise’. De tentoonstelling zoomt in op de diverse verhalen achter het materiaal katoen.

De expositie belicht de relatie tussen katoen en de mode-industrie, de rol van katoen in een steeds nauwer verweven web van mondiale culturen en duurzame innovaties die circulaire transformatie binnen de katoen-industrie aandrijven, aldus het persbericht van Fashion for Good. De tentoonstelling is dan ook opgezet vanuit het raakvlak tussen mode, kunst en sociale verandering.

‘Knowing Cotton Otherwise’ kent als tentoonstelling diverse fases. Zo wordt de tentoonstelling het hele jaar uitgebreid en veranderd. Lokale kunstenaars worden namelijk uitgenodigd om werk te presenteren dat aansluit en verbindt met de verschillende thema’s binnen het verhaal van katoen.

‘Knowing Cotton Otherwise’ is vanaf vrijdag 7 oktober geopend voor publiek en zal een geheel jaar te zien zijn bij Fashion for Good in Amsterdam.

Beeld: Knowing Cotton Otherwise in Fashion for Good Museum. Foto door Lorenzo de Wit

