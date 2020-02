‘Kimono: Kyoto to Catwalk’ - Binnenkijken bij de eerste grote Europese kimono-tentoonstelling

Het Victoria & Albert Museum is het eerste museum in Europa die een grote modetentoonstelling opzet rondom de kimono. ‘Kimono: Kyoto to Catwalk’ opent dit weekend en FashionUnited heeft al de eerste beelden van de expo.

De tentoonstelling presenteert als een dynamisch icon in de mode, in tegenstelling tot ‘het traditionele en tijdloze symbool van Japan’. De opzet van de expo onthult de impact van de kimono vanaf 1660 tot en met nu in Japan en de rest van de wereld. Naast traditionele kimono’s uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn er ook ontwerpen van Alexander McQueen, John Galliano, Yves Saint Laurent en Rei Kawakubo. Daarnaast wordt het beeld versterkt met schilderijen, prints, film en accessoires. In totaal telt de tentoonstelling meer dan 300 items.

“Van de verfijnde cultuur van zeventiende eeuws Kyoto tot de creativiteit van de hedendaagse catwalk - de kimono is uniek door de esthetische en culturele impact waardoor het een fascinerende plaats heeft in het verhaal van de mode,” aldus Anna Jackson, curator van ‘Kimono: Kyoto to Catwalk’, in een bijbehorend persbericht.

’Kimono: Kyoto to Catwalk’ is vanaf 29 februari tot en met 21 juni 2020 te zien in het Victoria & Albert Museum in London, Engeland te zien.

Beeld: Via Victoria & Albert Museum persafdeling