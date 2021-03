Kunst en meubels Karl Lagerfeld gaan onder de hamer bij Sotheby’s

Aankomend najaar wordt de collectie kunst en meubels van wijlen Karl Lagerfeld geveild bij veilinghuis Sotheby’s. Dat blijkt uit een bericht van Reuters. Het betreft de inventaris van de in totaal acht huizen van Lagerfeld in Frankrijk en Monaco.

Het veilinghuis is momenteel bezig de collectie op waarde te schatten, zo schrijft Reuters. Dat duurt naar verwachting twee maanden. De veiling staat op de planning voor de tweede helft van 2021 en vindt plaats op Monaco.

Lagerfeld verzamelde veel gedurende zijn leven - en stootte ook geregeld delen van zijn verzamelingen af. In 2000 verkocht hij zijn collectie achttiende-eeuwse Franse meubels en kunstwerken bij Christie’s voor 24 miljoen dollar. In 2003 werd een deel van zijn collectie Art Deco-objecten door Sotheby’s geveild. De opbrengst was zo’n zeven miljoen euro. Over de verwachte opbrengst van de aankomende veiling kan Sotheby’s nog niets zeggen.

Om een beeld te schetsen: in 2009 werden de bezittingen van Yves Saint Laurent en Pierre Bergé geveild. Deze veiling bracht circa 373 miljoen euro op.