Kunstenaar Jessica van Deursen gaat een jaar lang dezelfde, duurzame kledingset dragen

Jessica van Deursen start binnenkort met een bijzonder experiment rondom duurzame kleding. De Rotterdamse kunstenaar zamelt momenteel geld in om een duurzame en minimalistische kledingset te laten maken die ze gedurende een jaar en een dag zal dragen. Doel van het experiment is om uit te vinden of deze manier van kleden een werkbaar alternatief is voor de vervuilende fast fashion-industrie, zo schrijft ze in een persbericht.

Inspiratie voor het project komt uit het verleden. Tot ruim een halve eeuw terug ging men heel anders met kleding om: volwassenen bezaten in veel gevallen een beperkt aantal kledingstukken en konden jarenlang met dezelfde kledingset doen. Kledingstukken werden eigenhandig of door vakmensen gemaakt, met zorg behandeld en gerepareerd wanneer er iets stuk ging. ‘Zij konden prima overleven zonder fast fashion’, aldus Van Deursen. Dat wil de kunstenaar zelf ook ondervinden.

Van Deursen ontwerpt als beeldend kunstenaar en performer ‘duurzame leefstijlen als antwoord op de klimaatcrisis’. Die leefstijlen past ze allereerst op zichzelf toe. Eerder besloot ze al veganistisch te gaan eten en ontwikkelde ze alternatieven voor haarproducten en medicatie. Nu wil ze onderzoeken hoe de ecologische voetafdruk van kledingconsumptie zo veel mogelijk kan worden teruggebracht. Door een jaar lang dezelfde kleding set te dragen wil Van Deursen testen in hoeverre deze manier van kleden anno nu haalbaar is, en tegelijkertijd een gesprek op gang te brengen over de verduurzaming van mode en wat daar precies voor nodig is.

Momenteel rondt Van Deursen het ontwerp voor de kledingset af. Deze wordt vervolgens geproduceerd door lokale makers als Lowieke Pauw en Annemieke Maas.

Voor het project, getiteld Re-Fashion, moet geld worden ingezameld. In ruil voor een financiële bijdrage aan het project kunnen donateurs een upcycle-naaipatroon krijgen, een online lezing over het verduurzamen van kleding, of een kledingstuk van Van Deursen zelf: de kunstenaar wil voor het experiment afstand doen van haar huidige garderobe. “Zo kom ik ook niet in de verleiding om van mijn experiment af te wijken,” schrijft ze.

Re-Fashion moet resulteren in een format of model voor duurzaam kleden dat overgenomen kan worden door een breder publiek. Van Deursen: “Ik wil vooral uitvinden hoe je duurzaam leven zo praktisch mogelijk maakt, zodat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen.”