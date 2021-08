Kunsthal toont expositie Deep in Vogue: Celebrating Ballroom Culture vanaf 18 september

Vanaf 18 september toont de Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling Deep in Vogue: Celebrating Ballroom Culture. De expositie is een viering van de ballroomcultuur en werpt licht op de geschiedenis en het heden van deze scene, zo schrijft het museum in een pserbericht. De tentoonstellingkomt tot stand in samenwerking met Amber Vineyard, <em>mother</em> van het eerste Nederlandse ballroom-huis House of Vineyard. De vormgeving wordt verzorgd door modehuis Maison the Faux.

De ballroom-scene ontstaat in de jaren zeventig in de New Yorkse wijk Harlem. Queer en transgender mensen, zwart en van kleur, creëren zelfgekozen families - zogenaamde <em>houses</em> - waar ze veiligheid vinden en ruimte voor creatieve expressie, weg van discriminatie en buitensluiting. Samenkomsten krijgen de vorm van <em>balls</em>, waarbij in extravagante kleding en make-up geposeerd en gedanst wordt, vaak met een competitief element. Een belangrijke vorm van performance is vogueing, dat bekendheid krijgt door de videoclip van Madonna’s nummer ‘Vogue’. Bijna gelijktijdig komt ook de ballroomcultuur in de spotlights te staan via de documentaire ‘Paris is Burning’. Inmiddels is de ballroomcultuur een internationaal fenomeen.

De tentoonstelling gaat in op de belangrijkste aspecten uit de ballroomcultuur van de jaren 1980 tot nu, via onder meer fotografie, video-installaties en mode-items. Zo zijn er beelden te zien van fotograaf Chantal Regnault, die leden van de New Yorkse houses fotografeerde. Van documentairemaker Ottilie Maters worden verschillende videobeelden van de Europese ballroomcultuur getoond, waaronder interviews met mensen uit de gemeenschap.

De tentoonstelling is te zien in de Kunsthal Rotterdam van 18 september 2021 tot en met 9 januari 2022.