Kunsthal werkt samen met Modemuseum Hasselt en Maison the Faux voor nieuwe tentoonstelling

Begin 2021 presenteert de Kunsthal Rotterdam een nieuwe multimediale tentoonstelling: ‘Youthquake. Verlangen naar eeuwige jeugd.’ De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met Modemuseum Hasselt en Nederlands modehuis Maison the Faux. Het Nederlandse merk is verantwoordelijk voor de vormgeving van de tentoonstelling.

‘Youthquake. Verlangen naar eeuwige jeugd’ is een tentoonstelling die aan de hand van kleding, fotografie en video laat zien hoe de beeldcultuur in de ban is van de jeugd, aldus het persbericht van de Kunsthal. “Mode is bij uitstek het domein dat ons mogelijkheden biedt leeftijdloos te zijn, of in ieder geval te lijken. Ook in marketing en (social) media wordt het verlangen om eeuwig jong te blijven breed uitgedragen,” aldus het bericht.

“Historische ‘mini-me’ kleding wordt gevolgd door flapper dresses en minirokjes uit de rebelse jeugdculturen van de jaren 1920 en ‘60 (…) Ten slotte vormen seniore paradijsvogels als de 99-jarige Iris Apfel een hoopvol en kritisch tegengeluid op de jeugdige beeldenstroom van de 21e eeuw.”

‘Youthquake. Verlangen naar eeuwige jeugd’ is te zien van 23 januari tot en met 13 juni 2021 in Kunsthal Rotterdam.