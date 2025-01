Kunstmuseum Den Haag kiest Titanic als thema voor nieuwe modetentoonstelling

Het Kunstmuseum Den Haag heeft het thema voor de nieuwe modetentoonstelling aangekondigd. Dit keer zal het draaien om de Titanic - zowel de film als het ‘onzinkbare schip’ zelf. “Kunstmuseum Den Haag brengt de populaire film uit 1997 in deze bijzondere modetentoonstelling tot leven”, aldus het bericht.

Het museum meldt namelijk dat de tijd waarin de ramp gebeurde juist een revolutionaire tijd was in de mode. “Korsetten worden afgeworpen en felle kleuren vervangen de zachte poedertinten van de belle epoque. [...] Bovendien sprankelt deze onderbelichte periode in modegeschiedenis juist van moderniteit, in een wereld van een oorlogsdreiging en dansen op de rand van de vulkaan.”

De tentoonstelling zal meerdere filmkostuums tonen, naast historische kostuums en eigentijdse ontwerpen. De tentoonstelling zal te zien zijn van 27 september 2025 tot en met 18 januari 2026.