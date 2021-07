Kunstmuseum kondigt tentoonstelling ‘Global Wardrobe’ aan, zoomt onder andere in op cultural appropriation

Het Kunstmuseum in Den Haag toont vanaf dit najaar de tentoontelling ‘Global Wardrobe - de wereldwijde modeconnectie’. Niet alleen zoomt het in op mode als een wereldwijd fenomeen, maar ook op het cultureel toe-eigenen in de modewereld, aldus het persbericht.

De tentoonstelling behandelt de West-Europese modecollectie van het museum en de buiten-Europese invloeden die hier speelden. De tentoonstelling zal worden opgezet op een chronologische wijze, in drie fasen. De achttiende en negentiende eeuw, de twintigste eeuw, en het heden. “Zij vertegenwoordigen de fases van imitatie, inspiratie en innovatie. Er is bewust gekozen om dit thema niet per regio te behandelen maar in tijdsperiodes. Zo wordt duidelijk hoe de dominante opvattingen over ‘de wereldwijde modeconnectie’ voortdurend veranderen en in een historische context te plaatsen zijn.”

Kunstmuseum geeft aan dat door de wereldhandel en kolonisatie eeuwelang textilia en kleding uit verre landen naar West-Europa werd gebracht. Deze textilia zorgden voor nieuwe inzichten, materialen en technieken die de West-Europese modegeschiedenis hebben verrijkt en verbreed. Het museum geeft aan dat in diverse gevallen weinig oog is geweest voor de oorspronkelijke functie of betekenis van een stof of de symboliek die modes met zich meedroegen. Ook kwam het voor dat kleding van sekse wisselde. Wat in India door een man werd gedragen, trok een Europese vrouw aan.

Foto: Karim Adduchi, 'She knows Why the Caged Bird Sings' collectie 2016. Eigendom Karim Adduchi.

“Het werkelijk ‘kopiëren’ uit andere culturen, en al helemaal zonder correcte bronvermelding, wordt sinds de laatste decennia benoemd als cultureel toe-eigenen, ofwel ‘cultural appropriation’. Kopiëren zoals dit decennialang gebeurde onder het mom van waardering en inspiratie wordt tegenwoordig veel kritischer bekeken.”

De tentoonstelling zal te zien zijn van 9 oktober tot en met 16 januari 2022. In de tentoonstelling krijgen ontwerpers zoals Kenneth Ize, Jamie Okuma, Christopher John Rogers, Karim Adduchi, Hanifa, Lisa Konno, Tomo Koizumi, Thebe Magugu, Curtis Oland, Celest Pedri-Spade, Orenda Tribe, Maison Artc, Rich Mnisi en Sindisu Khumalo een plaats.