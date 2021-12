Kunstmuseum presenteert in 2022 tentoonstelling over Balenciaga

Het Kunstmuseum in Den Haag presenteert volgend jaar een tentoonstelling over ontwerper Cristóbal Balenciaga. De tentoonstelling krijgt de naam ‘Balenciaga - Meesterlijk Zwart’ zo blijkt uit het tentoonstellingsoverzicht voor 2022.

Het is voor het eerst dat er zo’n grote selectie werken van Balenciaga in Nederland te zien is. De Spaanse ontwerper stond bekend als strenge modeontwerper die zijn werk als zijn religie beschouwde. Hij werkte het liefst met zwart, waardoor de tentoonstelling ook een eerbetoon is aan zijn oeuvre in deze kleur.

“Of het nu opaak, transparant, mat of glanzend is, de couturier speelde met zwart een betoverend spel. De speling van licht op Balenciaga’s zwart zorgt voor een briljante stofuitdrukking, waardoor de lijn van zijn sculpturale ontwerpen nog meer wordt benadrukt. Zwart in kant, borduurwerk, fluweel, gedrapeerde zijde, franjes of schitterende pailletten… Elk couturestuk is magnifiek uitgevoerd,” aldus het bericht. Meer dan honderd items uit de depots uit het Parijse museum Palais Galliera en van het modehuis zelf zullen te zien zijn tijdens de tentoonstelling.

‘Balenciaga - Meesterlijk Zwart’ zal te zien zijn van 24 september 2022 tot en met 5 maart 2023.