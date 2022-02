Lidewij Edelkoort heeft nieuwe master voor modeschool Polimoda ontwikkeld

Beroemde trendforecaster Lidewij Edelkoort heeft een nieuwe masteropleiding ontwikkeld met modeschool Polimoda. De tweejarige opleiding heeft de naam ‘From farm to fabric to fashion’ gekregen, zo is te lezen op de website van de school.

De master moet studenten voorzien in ‘experimentele kennis met betrekking tot het maken van kleding, van de oorsprong van de vezel tot het industriële en ambachtelijke maakproces, tot ontwerp en creatie’. Het programma is gebaseerd op innovatie, aldus de website. Zo komt het groeien van gewassen, het maken van garen en het verven van materialen aan bod. Ook zullen ze getraind worden in breien, crochet, kant en borduren. In het tweede jaar wordt daar de combinatie van ambacht en technologie aan toegevoegd. Ter afronding van de master moeten ze een manifesto creëren van hun eigen visie.

De master moet in het najaar van 2022 voor het eerst van start gaan.

Beeld: Thirza Schaap via Appletizer