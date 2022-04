Lievelingsboeken, lievelingstruien: Utrechtse bibliotheek wordt tijdelijk duuzaam modelab

Tussen de kasten met boeken in de bibliotheek aan de Utrechtse Neude ontvouwt zich van 8 tot en met 30 april een heus modelab. In die weken is er een foto-expositie te zien en worden er workshops georganiseerd, zo vertelt initiatiefnemer Nynke van Spiegel tijdens het programma Spraakmakers op Radio 1.

In het modelab staat het thema duurzaamheid centraal. Tijdens de workshops is er mogelijkheid om te experimenteren met het zelf maken, recyclen en upcyclen van kledingstukken. De foto-expositie ‘Mijn lievelingstrui’ toont beelden van Utrechters in hun favoriete trui: het ‘meest duurzame kledingstuk uit de kledingkast’, verklaart Van Spiegel. ‘Een lievelingstrui is een kledingstuk ‘waar je herinneringen aan hebt, waar je graag in loopt, waar je lang mee doet’.

Het programma is een initiatief van modeontwerper Fenny Faber, journalist Nynke van Spiegel en creatief ondernemer Marjolein van Alfen, in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, Reshare Store en vakschool Nimeto.