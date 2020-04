Maison Amsterdam: De Nieuwe Kerk en Amsterdam Museum presenteren dit najaar modetentoonstelling

De Nieuwe Kerk en het Amsterdam Museum slaan de handen ineen voor een modetentoonstelling. Dit najaar, vanaf 19 september, zal de tentoonstelling Maison Amsterdam in de Nieuwe Kerk te zien zijn. De expo laat 250 jaar aan modegeschiedenis in een Amsterdamse context zien.

De tentoonstelling staat nu gepland voor 19 september 2020 tot en met 31 januari 2021. Alle tentoongestelde items moeten het verhaal ‘van de vrijzinnige en creatieve stad waar alles kan’ laten zien, aldus de omschrijving. “Centraal daarbij staat de wijze waarop vrijheid, maar ook onvrijheid, het modebeeld in de hoofdstad door de eeuwen heen bepaalden.”

De makers van de tentoonstelling hebben ook een oproep geplaatst waar zij het grote publiek vragen om kledingstukken uit te lenen. “Mode is van en voor iedereen,” aldus de oproep. De makers zijn specifiek op zoek naar een Mary Quant-rok uit de jaren zestig of zeventig, een outfit uit de jaren tachtig met in de hoofdrol een hotpants, sarongs en kebaya’s van voor 1960 en een dashiki.