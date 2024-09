Malelions: Een documentaire over groei en ambitie

Malelions, het kledingmerk dat de afgelopen vijf jaar een sterke aanwezigheid heeft opgebouwd in de Nederlandse modewereld, heeft een documentaire uitgebracht die een nieuwe stap en richting voor het merk markeert. Malelions wil, nu hun producten zo succesvol lopen, de focus leggen op laten zien wie ze zijn, wat er achter hun producten speelt en wat het betekent om een Malelion te zijn.

De documentaire, die gedurende een periode van zes maanden is gefilmd, geeft inzicht op het creatieve proces van Malelions in hun deelname aan WiSH Outdoor Festival. Bij het hardstyle festival in juni kleedde ze niet alleen verschillende artiesten, maar hadden ook een uitgebreid programma en eindshow op hun eigen stage: The Bunker by Malelions. De betrokkenheid bij het festival, waaronder de creatie van een eigen hardstyle muziek track, wordt in de documentaire blootgelegd. Dit allemaal in het teken van de passie die het team van Malelions richting geeft, en hun toewijding aan diepgang in merkidentiteit.

Met de lancering van de documentaire viert Malelions ook hun vijfjarige bestaan. Volgens Jimmy van der Pas, brand manager bij Malelions, is dit alleen het begin. In een gesprek met FashionUnited liet hij weten: “We trappen hiermee een nieuwe fase van het merk af. Het nummer dat we hebben gemaakt in samenwerking met B-Front gaat over een leeuw die groeit. Zo blijven wij ook groeien. We gaan pas nu echt beginnen.”

De documentaire zal op YouTube beschikbaar zijn en wordt breed gedeeld op sociale media en via partners. Met dit project biedt Malelions niet alleen een blik op hun verleden en huidige succes, maar ook een voorproefje van de veelbelovende toekomst.

Video: Malelions via YouTube