Marimekko viert 75-jarig jubileum met tentoonstelling in Japan
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Het Finse designhuis Marimekko opent op 4 juli een tentoonstelling in Japan ter ere van zijn 75-jarig jubileum. “Ontworpen als een meeslepende ervaring in plaats van een traditionele retrospectieve, benadrukt de tentoonstelling Marimekko's toekomstgerichte benadering van de kunst van het printen,” aldus het persbericht.
De tentoonstelling bestaat uit drie delen: zeventig iconische Marimekko-jurken, interactieve digitale installaties die bezoekers onderdompelen in het creatieve proces, en een nieuwe artistieke samenwerking met de Japanse ontwerper Akira Minagawa. Marimekko presenteert een nieuwe print van Minagawa, speciaal ontworpen voor de tentoonstelling en geproduceerd in de printfabriek van Marimekko in Helsinki, Finland.
De tentoonstelling, getiteld 'Marimekko: Art of Printmaking – Beauty, Dream, Love', loopt tot juni 2028 en reist naar verschillende steden, waaronder Tokio, Hiroshima en Nagasaki. Met dit project benadrukt het merk zijn internationale positionering en de langdurige creatieve dialoog met Japan.
Marimekko is in 1951 in Helsinki opgericht door ontwerpster Armi Ratia samen met haar man Viljo Ratia.
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