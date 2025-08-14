Maritieme mode centraal in nieuwe tentoonstelling Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opent op 10 oktober de tentoonstelling Oceanista, waarin het maritieme verleden, het modebeeld van nu en de duurzame toekomst van kleding samenkomen. De expositie loopt tot en met 12 april 2026.

De tentoonstelling laat zien hoe kledingstukken als de gele regenjas, de Bretonse streep en de visserstrui hun oorsprong vinden in de maritieme cultuur en tot op de dag van vandaag ontwerpers wereldwijd inspireren. Bezoekers krijgen ontwerpen te zien van modehuizen als Chanel, Maison Margiela, Versace, Jean Paul Gaultier, Thom Browne, Balmain, Off-White/Virgil Abloh en Moncler. Ook is er werk van Nederlandse ontwerpers met een duurzame signatuur, waaronder Iris van Herpen, Duran Lantink, Botter, Martan, Camiel Fortgens, Darwin Winklaar (Niño Divino) en Yousra Razine Mahrah. De expositie is gebaseerd op een reizend concept van het M/S Maritime Museum in Helsingør, Denemarken, en is voor de Nederlandse editie aangevuld met stukken uit de collectie van Het Scheepvaartmuseum en werk van nationale ontwerpers.

"De tentoonstelling toont hoe de zee haar stempel drukt op mode in materialen, silhouetten, prints en symboliek en laat zien hoe ontwerpers deze invloeden gebruiken om thema’s als duurzaamheid, erfgoed en identiteit te bevragen", aldus het persbericht.

Nederlands modemerk Martan maakt in het kader van de tentoonstelling ook een collectie. Martan heeft zelf al een band met de nautische wereld en toont al vaak verwijzingen naar de zee en varen. Uit het archief van het museum heeft het modemerk inspiratie kunnen halen. Zo is een schets van tekenaar Gerrit Pompe van de schepen op de Kaag verwerkt als zeefdruk op een shirt. De collectie zal in de museumwinkel van het Scheepvaartmuseum verkrijgbaar zijn.