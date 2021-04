‘Met Gala keert terug in september’

Het Met Gala, het evenement verbonden aan de opening van de jaarlijkse grote modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art in New York, zal dit jaar in september plaatsvinden. Het gala moet op 13 september plaatsvinden, zo meldt de Amerikaanse Vogue.

Normaal gesproken vindt het Met Gala elk jaar op de eerste maandag van mei plaats, maar vanwege de coronapandemie is het nu de tweede keer dat dit niet zal gebeuren. Vogue meldt dat het gala in september in kleinere vorm gehouden wordt, maar de exacte opzet is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. De timing van het event valt met New York Fashion Week. In 2022 moet het gala weer volgens het normale schema plaatsvinden.

De benefietavond die ten goede komt aan het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art trekt elk jaar een groot aantal beroemdheden, ontwerpers en andere modeprofessionals. De meeste genodigden kleden zich naar het thema van de tentoonstelling die geopend wordt. In september opent de tentoonstelling ‘America: a lexicon of fashion’ die het 75-jarige jubileum van het Costume Institute viert.