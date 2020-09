Middelbare scholieren op de cover van oktobernummer Vogue Nederland

Op de voorkant van het oktobernummer van de Nederlandse staan voor de verandering geen professionele modellen of sterren. In plaats daarvan sieren drie middelbare scholieren de cover. Het nummer is een ‘ode aan de generatie die de wereld gaat veranderen’, zo luidt de kop. De uitgave bevat ook een grote modeserie waarin twintig middelbare scholieren de hoofdrol spelen.

“Met Greta Thunberg als lichtend voorbeeld is Gen Z een generatie niet schroomt om op te treden tegen onrechtvaardigheid, racisme of klimaatverandering,” aldus Vogue-hoofdredacteur Rinke Tjepkema in een persbericht. “Ik wilde niet alleen een Vogue maken óver de kracht van die nieuwe generatie, maar mét hen.”

Voor het nummer werkte Vogue samen met leerlingen van de Open Schoolgemeenschap de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost, ‘een stadsdeel dat vaak niet wordt gezien en waar leerlingen zich niet altijd gekend voelen,’ stelt Tjepkema. Voor de modeserie en de covers werden de scholieren geportretteerd in ‘hun favoriete looks’. Ook dachten ze mee over de andere shoots en artikelen in het tijdschrift en maakten ze elk een eigen pagina, ‘gewijd aan hun dromen, ambities en inspiratiebronnen.’

Het nummer is vanaf deze week verkrijgbaar.