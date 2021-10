Moam houdt op te bestaan

Het Amsterdamse modeplatform Moam stopt ermee. Dat blijkt uit een persverklaring van het Moam-bestuur die vanochtend op de website van de stichting werd geplaatst. Nadat directeur Martijn N. in maart werd beschuldigd van seksueel misbruik van tientallen mannen, trokken sponsors en samenwerkingspartijen zich terug, zo is te lezen in NRC, dat gisteren over de beëindiging van Moam publiceerde. Als gevolg van uitblijvende inkomsten nam Moam deze zomer al afscheid van kantoor en werknemers. Nu worden ook de overgebleven activiteiten van de stichting gestaakt en geliquideerd, aldus het Moam-bestuur.

In maart verscheen een gezamenlijk onderzoeksartikel van Het Parool en NRC over N. Daarin beschuldigden twintig mannen N. van gewelddadig en seksueel overschrijdend gedrag. Na publicatie van het artikel kwamen daar nog acht mannen bij. Het bestuur van Moam zette N. destijds op non-actief en liet door forensisch onderzoeksbureau een onderzoek doen naar het functioneren van N. als directeur.

Een onveilige werkomgeving

“Uit het onderzoek van het forensisch onderzoeksbureau Integis is niet gebleken dat er in de interne organisatie sprake is geweest van seksuele intimidatie (en/of seksuele gedragingen) en evenmin van discriminatie door de directeur in zijn hoedanigheid van directeur van Stichting Moam,” zo schrijft het bestuur in de vandaag gepubliceerde verklaring. Wel gaf een aantal (oud-)betrokkenen in het rapport aan dat er sprake was van een ‘onveilige werkomgeving’ bij Moam wegens het gedrag van N. Hij zou ‘schelden, kleineren en manipuleren’ tegenover andere werknemers, zo schrijft NRC op basis van een samenvatting van het onderzoeksrapport. Een deel van de werknemers moest in therapie na met N. te hebben gewerkt. Het bestuur van Moam heeft de samenwerking met N. definitief opgezegd. NRC heeft Martijn N. via zijn advocaat om een reactie gevraagd, maar N. heeft niet gereageerd.

Tegenover NRC zegt het bestuur nooit te zijn geïnformeerd door medewerkers over de gedragingen van N. ‘Als wij bekend waren geweest met hetgeen in het rapport staat geschreven, hadden wij zeker maatregelen getroffen’. In de persverklaring zegt het bestuur het te betreuren ‘dat diegenen die het betrof niet met hun ervaringen de weg naar het bestuur hebben kunnen vinden. Hierin hadden wij ons beter als aanspreekpunt kunnen positioneren. Dit trekken wij ons persoonlijk aan’.

Een deel van de mannen die N. beschuldigden van seksueel misbruik heeft aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie. Volgens een woordvoerder van de politie geldt N. nog steeds als verdachte. Het onderzoek loopt naar verwachting nog twee maanden.

Over Moam

N. studeerde in 2012 af aan Amfi met een modetentoonstelling waarbij hij jonge ontwerpers koppelde aan bekende namen, zoals Viktor & Rolf. N. titelde de tentoonstelling Moam, een samentrekking van ‘mode’ en ‘Amsterdam’. Na positieve reacties werd Moam in 2014 een stichting, waarvan N. directeur werd. Moam ontwikkelde projecten in de creatieve industrie waarbij waarbij nieuwe talenten werden gecoacht door professionals. Stichting Moam werd gesteund door grote culturele fondsen, goede doelen, instellingen en bedrijven, waaronder AFK, Hema, Rabobank, Rode Kruis en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het werkte samen met onder meer het Rijksmuseum en Artis, evenals bekende makers uit de culturele sector.