Directeur Moam beschuldigd van seksueel misbruik

De directeur van het Amsterdamse modeplatform Moam, Martijn N., wordt beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twintig mannen, waarvan de helft destijds minderjarig, zeggen slachtoffer te zijn geworden van verkrachting, aanranding, drogering en/of mishandeling door N., zo blijkt uit een onderzoek van NRC en Het Parool. De onderzoekers baseren hun conclusies op gesprekken met 146 betrokkenen en meerdere documenten en getuigenverklaringen, waaronder Facebook- en Whatsappgesprekken en foto’s.

De beschuldigingen dateren uit de periode tussen 2010 en 2020. Zeker drie van de slachtoffers maakten melding bij de politie, één deed aangifte tot doodslag. De meeste mannen zeggen lang gezwegen te hebben over wat hen is overkomen, uit schaamte of omdat ze zich door de politie ontmoedigd voelden aangifte te doen.

Sinds de publicatie van het onderzoek op vrijdagavond 12 maart hebben zich nog eens acht mannen bij Het Parool en NRC gemeld met vergelijkbare beschuldigingen tegenover N.. N. werd op 8 maart aangehouden wegens een zedenzaak waarvan NRC en Het Parool nog niet op de hoogte waren. Kort daarna werd hij weer vrijgelaten.

N. studeerde in 2012 af aan Amfi met een modetentoonstelling waarbij hij jonge ontwerpers koppelde aan bekende namen, zoals Viktor & Rolf. N. titelde de tentoonstelling Moam, een samentrekking van ‘mode’ en ‘Amsterdam’. Na positieve reacties werd Moam in 2014 een stichting, waarvan N. directeur werd. Moam ontwikkelde projecten in de creatieve industrie waarbij waarbij nieuwe talenten werden gecoacht door professionals. Stichting Moam werd gesteund door culturele fondsen, goede doelen, instellingen en bedrijven. Tegelijkertijd leidde het gedrag van N. ook tot problemen in werkrelaties en zakelijke samenwerkingen. Zo beëindigden enkele organisaties in de afgelopen jaren samenwerkingsprojecten en hielden sommige jonge modeprofessionals bewust afstand van N., aldus NRC en Het Parool.

Reacties op het onderzoeksartikel

Instellingen die recent nog met N. en Moam samenwerkten hebben dit weekend ‘geschokt’ op het artikel gereageerd, zo schrijven de kranten. De Hortus in Amsterdam, waar onlangs een Moam-expositie werd georganiseerd, heeft de samenwerking met N. per direct opgezegd. Tijdschrift Linda, waarvoor N. tussen 2017 en 2019 videoverslaggever was bij evenementen, heeft de zeventien video’s met N. verwijderd ‘uit respect voor de slachtoffers die zo dapper zijn naar buiten te treden met hun verhaal’.

Amfi publiceerde zaterdag een verklaring op de website waarin het zegt te ‘hopen op een zorgvuldig en rechtvaardig verloop van het verdere proces voor alle betrokkenen. We verlenen vanzelfsprekend alle medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek (…) We hechten grote waarde aan een veilige leeromgeving.’ Oud-studenten bekritiseren het statement. Zo zegt een studiegenoot van N. op Instagram: ‘Er was van 2008-12 niks te bekennen van die veilige leeromgeving. Wat een slap statement. Doe met alle plezier mijn diploma in de prullenbak.”

N. wilde geen vragen van NRC en Het Parool beantwoorden. Volgens zijn advocaat wenst N. ook niet op de nieuwe beschuldigingen te reageren.