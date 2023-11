Mode & Kant Museum kondigt expo Jules François Crahay aan

'De vergeten Belgische Christian Dior.' Het Belgische Mode & Kant Museum heeft een nieuwe tentoonstelling aangekondigd over Jules François Crahay, een Luikse couturier.

"Dankzij vijf jaar nauwgezet onderzoek kan het Mode & Kant Museum een uitzonderlijke tentoonstelling wijden aan deze ontwerper, die de mode beschouwde als een ruimte voor plezier en vrijheidsdrang," zo klinkt het in het persbericht van het Brusselse museum.

Bekend in Parijs en aan de slag voor Nina Ricci en Lanvin

Jules François Crahay (1917-1988) was een Belgische couturier, en een van de grootste namen uit de 20e eeuw. "Hij verwierf internationale roem met zijn debuutcollectie voor Nina Ricci in 1959, die hem vergelijkingen met Christian Dior opleverde," zo schrijft het museum. "In 1964 trad hij in dienst bij Lanvin, waar hij zo’n veertig haute-couturecollecties en nog meer prêt-à-porter ontwierp." In 2004 verscheen een boek over het werk van de wijlen couturier.

De expositie 'Jules François Crahay. Back in the spotlight' zal te zien zijn van 23 februari tot 10 november 2024.

Lanvin haute couture, herfst-winter 1980, jurk "Valse" Mode & kant Museum Credits: © Louis Kerckhof

Het Mode & Kant museum is gevestigd aan de Violetstraat, vlak bij de Grote Markt te Brussel en bezit zo'n twintigduizend stukken kant, kleding en accessoires van de 16e eeuw tot nu.