Mode & Kant Museum presenteert tentoonstelling ‘Simplicities’

Het Brusselse Mode & Kant Museum opent in juni de nieuwe tentoonstelling ‘Simplicities’. De nieuwe expo zoomt in op ‘de momenten waarop kleding neigt naar eenvoud, functionaliteit en natuurlijkheid’, aldus de website van het museum.

Ruim twee eeuwen aan modegeschiedenis komt in de tentoonstelling aan bod. De oudste items komen uit de periode aan het einde van de achttiende eeuw. De tentoonstelling is opgebouwd rond zes hoofdstukken die de verschillende aspecten van eenvoud belichten. Historische stukken worden gekoppeld aan hedendaagse ontwerpers om zo de continuïteit, heropleving en paradoxen van de esthetiek te benadrukken, aldus de website.

‘Simplicities’ is van 12 juni 2026 tot en met 10 januari 2027 te zien in het Mode & Kant Museum in Brussel.