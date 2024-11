Modeboetiek Stijl middelpunt van expo in Mode & Kant Museum Brussel

Belgische modeboetiek Stijl krijgt een eigen tentoonstelling in het Mode & Kant Museum in Brussel. De expo zoomt in op de ‘cruciale rol van de multi-label designer store, alsook de visie die aan de basis ligt van het succes van Stijl’.

Kledingwinkel Stijl is in 1984 begonnen op de Dansaertstraat in Brussel. Oprichter Sonja Noël kiest ervoor om jonge ontwerpers in te kopen voor de winkel. Vier decennia later is Stijl een toonaangevende winkel waar kleding te vinden is van bekende merken, die Noël vaak als een van de eerste inkocht. Denk aan het werk van Martin Margiela, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk van Saene, Raf Simons, A.F. Vandevorst, Olivier Theyskens, Veronique Branquinho, Jan-Jan van Essche en Marie Adam-Leenaert.

De tentoonstelling is te zien vanaf 18 april 2025 tot en met 18 januari 2026.