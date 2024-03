Modefestival FashionClash verkast naar Tilburg met een ééndaags evenement: Dit kunt u verwachten

Op zaterdag 2 maart wordt niet Maastricht, maar Tilburg omgetoverd tot ware modestad door modefestival FashionClash. Het evenement, dat erom bekend staat jonge ontwerpers een podium te geven op een luchtige manier, vindt voor het eerst één dag plaats buiten de Limburgse grenzen. Dit is wat u ervan kunt verwachten.

Tilburg is geen willekeurige keuze, meldt Branko Popovic, de artistiek coördinator van FashionClash Festival. “FashionClash is sinds 2021 actief in Tilburg onder de naam ‘Second Skin Tilburg’ - een participatieproject van FashionClash in Tilburg Noord. Vanuit het atelier op Verdiplein in Tilburg Noord heeft FashionClash verschillende participatieactiviteiten en projecten georganiseerd voor en in samenwerking met jongeren en buurtbewoners. Zo hebben er verschillende mode- en textielworkshops, fotoshoots en podcastopnames plaatsgevonden. Het evenement op 2 maart is voor ons dan ook een logische volgende stap in het Tilburgse netwerk.”

Wat kunnen we precies verwachten?

“FashionClash Tilburg is een eendaags mode-evenement in Tilburg. Voor de eerste editie hebben we FashionClash de insteek gegeven van een mini-festival die een mix van kenmerkende FashionClash-onderdelen met zich meebrengt. Op die manier willen we ons aan Tilburgse inwoners, culturele partners, makers en andere geïnteresseerden voorstellen.”

Wat staat er op het programma?

“Op het programma staan bijvoorbeeld performances van Esra Copur, Ruben Jurriën en Fynnandmathis. Dan hebben we ook nog de theatervoorstelling ‘Who cares what you wear?’ over mode en duurzaamheid, maar staan er ook workshops, exposities, talks, pop-up sales en een filmprogramma op de planning.”

“Speciaal voor de Tilburgse editie hebben we via een open call twintig makers geselecteerd voor de expositie en de pop-up sales. In het programma is er in het bijzonder aandacht voor ontwerpers die een link hebben met de stad Tilburg, zoals Andre Konings, Esra Westerburgen, Sophie Fabre Design, &Ampersand, Anne Exoo en Aïsha Fashion Design.”

Het idee is een jaarlijks evenement in Tilburg te organiseren. Hoe gaat dat eruit zien?

“Dat klopt. Het idee is om na deze pilot FashionClash Tilburg jaarlijks te organiseren in het voorjaar. FashionClash vindt nu op één dag en op één locatie plaats, maar de komende edities wordt dit wellicht uitgebreid.”

“Het programma zal dan bestaan uit activiteiten die specifiek voor de Tilburgse editie worden georganiseerd met lokale partners en makers. Zo starten we dit jaar ‘Cultural Heritage Fashion Project’ met ontwerpster Larissa Schepers en lokale ambachtsmensen.”

“Uiteraard kun je ook activiteiten verwachten die in Maastricht in première gingen. Denk aan performances die in het kader van The Clash House worden ontwikkeld. Deze willen we vaker laten spelen, want zo vergroten we bereik en gaan we duurzaam om met projecten die worden ontwikkeld. Modeshows zijn namelijk vaak eenmalige presentaties en we streven ernaar duurzaam om te gaan met projectpresentaties. Daarom is het natuurlijk geweldig om bepaalde projecten ook in Tilburg te tonen voor een ander publiek. De voorstelling ‘Who cares what you wear?’ is daar een mooi voorbeeld van. Deze voorstelling speelt op scholen, maar is net zo relevant voor volwassenen om een gesprek op gang te brengen met het publiek [de consument, red.] over mode en duurzaamheid.”

FashionClash vindt jaarlijks plaats in Maastricht. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met FashionClash in Maastricht?

“Het festival in Maastricht is veel uitgebreider. Het biedt een totaalbeeld van alle projecten die FashionClash doet. Voor Tilburg hebben we een kleinschaliger programma opgezet en gecombineerd met speciale projecten die zich richten op lokale partners en makers. Het programma in Tilburg is meer gericht op het Nederlandse publiek en omstreken. Het programma in Maastricht neemt al jaren een internationale positie aan.”

“Daarbij moet gezegd worden dat FashionClash in Tilburg in een verkenningsfase zit. We gaan deze editie kijken wat wel en niet werkt, en vooral welke kansen er zijn om het anders [dan in Maastricht] te maken. Tilburg is tenslotte een heel andere stad dan Maastricht, met een veel grotere, jonge populatie. Bovendien is Tilburg erg sterk op het gebied van muziek, wat inspireert om nieuwe crossovers te ontwikkelen.”

Wat staat er nog meer op de agenda?

“Een druk activiteitenprogramma! Op 19 april openen we een pop-up atelier in samenwerking met Centre Céramique. Dit is een interactieve en tijdelijke werkplaats voor jongeren (tussen de 8 en 30 jaar) op de derde verdieping van Centre Céramique te Maastricht. Het activiteitenprogramma van het Pop-Up Atelier bestaat uit creatieve workshops waarbij deelnemers in aanraking komen met verschillende aspecten van mode - van het maken van mode tot bewustwording over mode in relatie tot maatschappelijke Vraagstukken.”

“Verder gaan we twee residenties organiseren: ‘New Fashion Narratives Curatorial Residency’ en ‘Decoloniality In the context of Netherlands’. Voor deze residenties en voor andere projecten worden binnenkort open calls gelanceerd. Alle resulaten van deze activiteiten worden uiteindelijk ontsloten tijdens FashionClash Festival in Maastricht in het weekend van 15 november.”

“Op lange termijn is het doel om FashionClash te positioneren als een platform dat vanuit het zuiden opereert en programma’s ontwikkelt vanuit Tilburg en Maastricht.”

Dit interview is schriftelijk afgenomen.