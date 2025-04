Modegalerie van V&A krijgt nieuwe naam: The Burberry Gallery

Het Victoria and Albert Museum (V&A) in Londen sluit in mei zijn populaire modegalerij, die de grootste modecollectie ter wereld huisvest, als onderdeel van een uitgebreid renovatieprogramma.

Burberry ondersteunt de herontwikkeling van de galerij.

Tijdens de sluiting blijft de modecollectie van het V&A toegankelijk in het V&A East Storehouse en online.

De Modegalerij sluit op 4 mei en heropent in het voorjaar van 2027 met een nieuwe look en naam: The Burberry Gallery.

Deze stap volgt op de aankondiging van het Britse erfgoedmodehuis Burberry van een meerjarige samenwerking met het V&A in South Kensington, waarbij het de herontwikkeling van de modegalerij zal ondersteunen tot een "spectaculaire en participatieve ruimte die bezoekers zal inspireren en hen in staat zal stellen de modecollectie van het V&A op innovatieve en spannende manieren te ervaren".

Om de heropening te vieren, zal het V&A een activiteitenprogramma ter plaatse en online organiseren, "dat een leerervaring van wereldklasse en betere toegang tot mode-educatie voor iedereen biedt".

Joshua Schulman, chief executive officer van Burberry, deelt in een verklaring: "De samenwerking van Burberry met het V&A markeert een mijlpaal voor de Britse kunst en cultuur. Het verenigt twee eeuwenoude culturele iconen met een gedeelde erfenis van erfgoed en innovatie en een toewijding aan het bevorderen van creativiteit.

"We zijn erg enthousiast om samen te werken met het V&A-team om de rijke geschiedenis van de mode te vieren en een meeslepende ruimte te ontwikkelen die creatieve geesten voor generaties zal inspireren."

Aankondiging samenwerking Burberry en V&A – portretfoto van Burberry chief executive officer, Joshua Schulman, en V&A directeur, Tristram Hunt Credits: Burberry

Burberry ondersteunt de herontwikkeling van de modegalerij van het V&A

De V&A Modegalerij werd voor het laatst structureel herontwikkeld in 1962 en blijft een van de meest bezochte en grootste permanente galerieruimtes van het museum. Het herbergt mode die vijf eeuwen omspant, inclusief kleding en accessoires, evenals schoenen en hoeden, van zeldzame 17e-eeuwse japonnen en 18e-eeuwse 'mantoa'-jurken tot avondkleding uit de jaren 1930, dagelijkse kleding uit de jaren 1960 en naoorlogse couture.

Burberry voegt eraan toe dat de samenwerking twee iconen van de Britse cultuur verenigt met een "gedeelde erfenis van erfgoed, innovatie en creativiteit", en benadrukt dat Burberry-items eerder zijn tentoongesteld als onderdeel van verschillende tentoonstellingen, waaronder 'Fashioned from Nature', 'Fashioning Masculinities: The Art of Menswear' en meer recentelijk 'Naomi: In Fashion'.

V&A modegalerij voor de herontwikkeling Credits: V&A

Tristram Hunt, directeur van het V&A, voegt toe: "Opgericht in hetzelfde decennium, zijn het V&A en Burberry al meer dan 150 jaar pijlers van de Britse mode. Wereldwijd in ons bereik, terwijl we kampioenen zijn van Britse kunst en design, delen we de toewijding om ervoor te zorgen dat ons trotse erfgoed de volgende generatie creatievelingen inspireert.

"Deze samenwerking stelt ons in staat om de ongelooflijke collecties van het V&A op nieuwe en toegankelijke manieren te delen en, met Burberry, onderwijs en vakmanschap in het hele land te ondersteunen. Het V&A is enorm vereerd om de naam Burberry boven een van de grootste modegalerijen ter wereld te mogen tonen."

V&A modegalerij voor de herontwikkeling Credits: V&A

Dit is niet Burberry's eerste uitstapje naar het ondersteunen van kunst en cultuur, het Britse modehuis werkte eerder samen met het Britse Paviljoen op La Biennale di Venezia in Venetië en de Royal Academy in Londen voor de Thomas Burberry Prize. Het merk hield ook zijn laatste herfst/winter 2025 catwalkcollectie in Tate Britain in Londen en zijn lente/zomer 2025 collectie in het National Theatre.

Toegang tot de modecollectie van wereldklasse van het V&A blijft beschikbaar in het V&A East Storehouse, dat op 31 mei opent, en online via de officiële website van het museum.

V&A modegalerij voor de herontwikkeling Credits: V&A