Modehuis Natan lanceert kunstinitiatief Artistic Studio

Het Belgische modemerk Natan ondersteunt de kunstsector en richt Artistic Studio op. Het initiatief heeft tot doel de bezoekers te inspireren en de Belgische creatieve sector een podium te geven. Voor de opening en ter gelegenheid van het einde van het jaar nodigt Artistic Studio drie Belgische kunstenaars uit om hun creaties te presenteren in de nieuwe ruimte gewijd aan de kunst.

In oktober bijt de papierkunstenaar Margaux Baert het spits af. Naar aanleiding van deze gelegenheid zei ze in een persbericht: “Ik had het genoegen vijf papieren vogels te maken voor de winkel van Maison Natan in Knokke. Mijn idee was om vijf paradijsvogels te creëren, allemaal in beweging en vederlicht, zwevend in de winkel om de bezoeker een moment van droom en poëzie te laten ervaren. De vogels brengen een eerbetoon aan de weelderigheid en elegantie van de Natan-couture, met name door de keuze van de kleuren, geïnspireerd op Natan’s herfst-wintercollectie. Papier is een materiaal dat zowel delicaat als resistent is en dat met grote zorg en volume kan worden bewerkt. Het was een fascinerende ervaring die me in staat stelde me onder te dompelen in de wereld van het modehuis en er geïnspireerd uit te komen”.

Keramisch ontwerper Marie Michielssen behoort ook tot de exposanten van de maand oktober. Voor Natan ontwikkelt de kunstenares structuren in papier-maché, haar favoriete materiaal, door te spelen met volumes. “Ik heb veel respect voor Natan, het merk dat staat voor elegantie en vrouwelijk savoir faire, waarvoor ik grote bewondering heb,” zei ze. In november presenteert ontwerper Ben Storms zijn InHale/ExHale collectie in de Brusselse boetiek.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn

Beeld: Maison Natan