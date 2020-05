Modemusea (straks) weer open: “Mensen hunkeren naar troost en inspiratie”

Het is een dramatisch en tegelijkertijd sprookjesachtig beeld. Tien kostuums van rond 1900 staan afgedekt met grote witte beschermhoezen in een lege museumzaal. Ze maken deel uit van de tentoonstelling ‘Breitner vs Israels’ in Kunstmuseum Den Haag. Het museum is, net als alle andere musea in Nederland, tijdelijk gesloten vanwege Covid-19. De collectie wordt actief gemonitord. Wekelijks maakt een medeweker van het museum een ronde door het gebouw.

Vanaf 1 juni mogen musea (waarschijnlijk) weer open. Achter de schermen is er hard gewerkt om de heropening voor te bereiden. FashionUnited ging telefonisch in gesprek met modeconservatoren Madelief Hohé, (Kunstmuseum Den Haag) en Ninke Bloemberg (Centraal Museum Utrecht). Welke impact heeft de coronacrisis op hun dagelijkse werk? Wat betekent dit voor geplande modetentoonstellingen? En hoe ziet het ‘anderhalvemetermuseum’ eruit?

Samen inpakken voor de tentoonstelling in Amerika. Credit: door team mode Kunstmuseum Den Haag.

Stofmaskers doneren aan zorginstellingen

Het nieuws dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken, kwam voor Hohé op de dag nadat ze terugkwam uit Parijs. “De trein was al half leeg, heel spooky”, vertelt ze. “De maandag daarop hebben we met het team voor iedereen thuiswerkpakketten gemaakt. Daarna ben ik twee keer in het museum geweest. De eerste keer om stofmaskers op te halen die we gebruiken bij conservatiewerkzaamheden. Dit zijn weliswaar geen medische mondmaskers, maar een huisartsenpost kon ze toch goed gebruiken voor de hoestspreekuren. De tweede keer om boeken op te halen.” Haar laatste klus met het team was het inpakken van alle kostuums van de modetentoonstelling ‘Femmes Fatales’ die na Hasselt doorreist naar het Peabody Essex Museum in de Amerikaanse stad Salem. “Alles stond klaar voor het transport. Toen gingen de grenzen op slot, waardoor we zelf niet mee konden. Bij hoge uitzondering zouden de stukken daarom ‘alleen’ naar Amerika reizen en huurden we externe conservatoren in om te helpen met de opbouw. Maar ook de transporten stopten, en de opbouw daar werd uitgesteld. De kostuums staan ingepakt klaar voor vertrek in ons depot. De opening die aanvankelijk gepland stond voor 15 mei is verplaatst naar november, vlak voor Thanksgiving. Een mooie timing.”

De Dior-tentoonstelling die in september zou openen is verschoven naar najaar 2021. In plaats daarvan komt de collectiepresentatie ‘Kies kleur!’ over kleur als verbindende en inspirerende factor. Dat is minder risicovol, want Kunstmuseum Den Haag put hiervoor hoofdzakelijk uit het omvangrijke eigen archief. Het Centraal Museum Utrecht verplaatste de tentoonstelling ‘Black Fashion Matters’ naar half februari 2021. “We waren al bezig met de definitieve selectie en stonden op het punt om het campagnebeeld te schieten. Dat ligt nu even stil”, vertelt Bloemberg. “Gelukkig kan het onderzoek doorgaan omdat zoveel archieven digitaal zijn ontsloten. Gesprekken met collega’s en ontwerpers vinden nu plaats via Zoom, Teams of Hangouts. Natuurlijk mis ik het museum, de objecten en de bezoekers vreselijk. Er waren in ons team net een aantal stagiairs begonnen. Als het museum straks weer open gaat loopt hun stage alweer bijna ten einde.” Ook Hohé mist het menselijk contact. “Intern wordt er een mooie nieuwsbrief gemaakt die elke vrijdag uitkomt met nieuwtjes en weetjes om collega’s te informeren en de moed erin te houden.”