ModeMuseum Antwerpen kondigt tentoonstelling over kunstenaar Man Ray aan

ModeMuseum Antwerpen, beter bekend als MoMu, toont dit jaar een tentoonstelling over kunstenaar Man ray. De expo toont foto’s van de kunstenaar die hij maakte voor couturiers zoals Paul Poiret, Elsa Schiaparelli en Coco Chanel, naast beelden die hij maakte voor tijdschriften zoals Harper’s Bazaar, Vanity Fair en Vogue.

De tentoonstelling heeft de naam ‘Man Ray en mode’ gekregen en zal te zien zijn van 22 april tot en met 13 augustus 2023. De expo combineert fotografie en kunstwerken van Man Ray met mode silhouetten uit het interbellum (de periode tussen de twee wereldoorlogen) en het werk van hedendaagse modeontwerpers en fotografen dat door het werk van de kunstenaar zijn geïnspireerd.

Het is niet de eerste keer dat de tentoonstelling te zien is, maar wel de eerste keer in België. ‘Man Ray en mode’ werd eerder al opgezet in Marseille en later in Parijs. Het ModeMuseum Antwerpen heeft het tentoonstellingsconcept herwerkt met een aangepaste scenografie en legt de link met hedendaagse en Belgische mode.