ModeMuseum Antwerpen moet weer tijdelijk dicht vanwege technische aanpassingen

Een zure appel voor het ModeMuseum Antwerpen: het museum moet weer tijdelijk sluiten vanwege technische aanpassingen. Na de afloop van het huidige tentoonstellingsprogramma eind januari 2022 zal het museum opnieuw tijdelijk de deuren sluiten, zo is te lezen in een persbericht. De sluiting zal tot en met 29 september 2022 zijn.

In het museum moeten structurele aanpassingen aan de klimaatregeling in de depots en exporuimtes worden uitgevoerd. Afgelopen juni, tijdens de laatste fase van de renovatie, werd een technisch probleem in de klimaatinstallatie vastgesteld. Destijds werd een korte termijn oplossing uitgewerkt zodat de heropening niet in het gedrang kwam en de objecten alsnog op een verantwoorde manier getoond kunnen worden.

“Het spreekt voor zich dat mijn team en ikzelf bijzonder teleurgesteld zijn met dit nieuws,” aldus Kaat Debo, directeur MoMu, in het persbericht. “Het museum stelde vast dat de kwaliteitseisen rond klimatisatie die vooropgesteld werden bij aanvang van de renovatie niet gehaald werden. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid in dit dossier op. Als we volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden willen werken, moeten we er zeker van zijn dat onze infrastructuur hieraan voldoet. We grijpen deze sluiting aan om er opnieuw te staan met een ijzersterk programma in het najaar van 2022.”

Tijdens de werken blijven de MoMu shop, MoMu Café by Graanmarkt 13 en de bibliotheek geopend. Ook de andere huurders in het gebouw blijven toegankelijke, zijnde Restaurant Renaissance, Copyright Bookshop en de Antwerpse Modeafdeling. Vanwege de op handen zijnde sluiting, zal het museum in januari een reeks laatavondopeningen verzorgen. Zo sluiten de deuren van het museum op donderdag 13 en 20 januari en zaterdag 15 en 22 januari pas om tien uur ‘s avonds.