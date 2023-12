Modemuseum Fashion For Good lanceert magazine ‘Knowing Cotton Otherwise’

De multidimensionale geschiedenis van katoen krijgt een platform: het eenmalig tijdschrift ‘Knowing Cotton Otherwise’ is nu verkrijgbaar, laat het Amsterdamse modemuseum Fashion For Good in een persbericht weten. Het tijdschrift, dat als doel heeft te informeren, bestaat uit een scala aan interviews, columns en essays van experts die verschillende perspectieven verkennen rondom katoen.

Het eenmalig tijdschrift van Fashion For Good Museum in Amsterdam belicht diverse onderwerpen van de mode-industrie in relatie tot katoen. Te weten: de geschiedenis, het slavernijverleden, de impact op mensen en planeet, ons consumentengedrag en de duurzame innovaties die er tegenwoordig zijn op het gebied van de textielsoort.

Het tijdschrift 'Knowing Cotton Otherwise' van Fashion for Good Credits: Fashion for Good

“Veel verhalen achter katoen zijn minder bekend,” schrijft Fashion For Good in een persbericht. “Deze onvertelde verhalen en onverwachte perspectieven zijn verzameld en samengebracht in ‘Knowing Cotton Otherwise’. Om ervoor te zorgen dat al deze verhalen worden gekoesterd en gedeeld, heeft het team van het Fashion for Good Museum dit unieke tijdschrift gecreëerd om het werk van verschillende creatieven, innovators, ontwerpers en kunstenaars en hun relatie met katoen te vieren en te presenteren.”

‘Knowing Cotton Otherwise', goed voor bijna 200 pagina’s aan informatie, is tweetalig - Nederlands en Engels. Ook biedt het een veelzijdig perspectief op katoen. Namelijk: zowel globaal als lokaal. Het tijdschrift is een verlengstuk van de gelijknamige tentoonstelling die van oktober 2022 tot en met oktober 2023 te zien was in het Amsterdamse museum.

Het tijdschrift 'Knowing Cotton Otherwise' van Fashion for Good Credits: Fashion for Good

Het tijdschrift kost 22,95 euro en is verkrijgbaar in het Fashion for Good Museum en een selectie verkooppunten door heel Nederland.

Stichting Fashion for Good, opgericht in 2017, is zowel een innovatief modemuseum als een wereldwijd initiatief om verandering te inspireren in de mode-industrie. Samen met Fashion for Good BV organiseren zij diverse activiteiten rondom mode. Het Museum werkt direct samen met de mode-industrie om te innoveren. Dit doen zij samen met industrie professionals van over de hele wereld.