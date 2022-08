Modemuseum Hasselt gaat structureler inzetten op aanstormend (lokaal) talent

Het Modemuseum Hasselt gaat in de toekomst structureler inzetten op aanstormend (lokaa) talent, zo is te lezen in een persbericht van het museum. De aanleiding voor dit bericht is het feit dat diverse items van Limburgs modetalent Pol Vogels te zien zullen zijn in een pop-upexpo van Modemuseum Hasselt.

Het museum geeft aan in gesprek te zullen gaan met ontwerpers om te kijken hoe ze hen een platform kunnen geven. "Een van de ambities van Modemuseum Hasselt is om Limburgs talent in de kijker te zetten en de samenwerking tussen Pol Vogels en prinses Delphine is een mooie aanleiding," aldus schepen van cultuur Nele Kelchtermans.

In totaal zes silhouetten van Pol Vogels zijn nu te zien in het museum. Een van de silhouetten is een ontwerp dat Vogels maakte voor prinses Delphine dat ze droeg tijdens het nationaal defilé in Brussel vorig jaar juli. De andere items komen uit de afstudeercollectie van de ontwerper.