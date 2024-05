Modemuseum Hasselt zoomt met tentoonstelling in op relatie mode en moeders

Modemuseum Hasselt kaart een bijzonder thema aan in een nieuwe tentoonstelling: de relatie tussen het moederschap en mode. De tentoonstelling heeft de naam ‘M&Others’ gekregen, zo is te lezen in een persbericht.

Modemuseum Hasselt geeft aan dat moederschap lang in de taboesfeer heeft gehangen en alleen een plek kreeg in vrouwenlevens. Tegenwoordig staat de catwalk echter bol van zwangere vrouwen en krijgen moeders een prominentere plek in de popcultuur. Met tentoonstelling ‘M&Others’ verkent het museum nu deze ontwikkeling en kijkt het naar de wisselwerking tussen mode en moederschap.

Het moederschap heeft voor het museum een brede betekenis: “van moeder, grootmoeder en pleegmoeder over plusmoeder, transmoeder, gekozen moeder, ploetermoeder en artistieke moeder tot ‘andere’ moeder. Moederschap omhult en vormt persoonlijkheden, net als kleding.” De tentoonstelling behandelt dan ook zwangerschapskleding, voeden, verzorgen en rouwen, de moeder als muze, maar ook belangrijke ‘modemoeders’ en de kracht van gekozen families.

De tentoonstelling kent ook een bijzonder slotstuk: de installatie van negen ‘Heritage Dresses’ die ontwerper Thebe Magugu speciaal heeft gemaakt voor de expo en het museum. “Geïnspireerd door Magugu’s persoonlijke leven en traditionele gebruiken van inheemse stammen bij het dragen, verzorgen en grootbrengen van kinderen, daagt het museum de bezoeker uit om te mijmeren over moederschap in een cultureel-divers perspectief,” aldus Karolien De Clippel, directeur Modemuseum Hasselt, in het persbericht.

De tentoonstelling ‘M&Others’ is te zien van 14 juni 2024 tot en met 5 januari 2025 in Modemuseum Hasselt.