Moderetailer OFM. en Metropole Orkest slaan de handen ineen

OFM. is dé winkel voor mannenmode, lifestyle en nog heel veel meer. Van casual kleding tot formele pakken, bij OFM. is er altijd een mouw aan te passen. Het Metropole Orkest is hét leading orkest voor pop, jazz, dance, global en alles daar tussenin. Ieder concert is anders met steeds wisselende samenwerkingen en stijlen, waarop ook de podiumuitstraling, inclusief kleding, moet aansluiten. Het Metropole Orkest is dan ook zeer verheugd om in OFM. de perfecte partner te hebben gevonden om samen het juiste gevoel te creëren en over te brengen. Een combinatie van twee absolute topmerken, die staan voor inspiratie, beleving en diversiteit.

Voor de opening van het Amsterdam Dance Event stak OFM. het Metropole Orkest in een volledige casual set van het merk J.C. RAGS, geheel in de sfeer van dit internationaal toonaangevende festival voor elektronische muziek.

Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest: “Kleren maken de man en OFM. kan dat met zijn veelzijdige aanbod en stijlgevoel bij uitstek voor ons invullen.”

Arthur Feenstra, CEO van OFM. “Heb je het over een orkest dat dingen net even iets anders doet, dan heb je het over het Metropole Orkest. Ze zijn een speler van wereldformaat die met de grootste sterren het podium heeft mogen delen. We zijn er trots op bij te dragen aan de uitstraling van dit Nederlandse muziekproduct en naar een nog hoger en opvallender level te tillen.”