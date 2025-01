Modetentoonstelling ‘Say Yes’ opent in Wereldmuseum Rotterdam

Het Wereldmuseum Rotterdam neemt het publiek mee in de wereld van trouwmode. De expositie ‘Say Yes - Trends in internationale trouwmode’ opent op 31 januari 2025 haar deuren, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De tentoonstelling toont creaties van diverse internationale high-end ontwerpers.

‘Say Yes - Trends in internationale trouwmode’ laat zien hoe trouwmode opnieuw wordt vormgegeven. Zo vinden ontwerpers ruimte voor persoonlijke stijl, diversiteit, verbinding en duurzaamheid. Het publiek zal zich tussen historische objecten, authentieke trouwkleding uit diverse culturen en ontwerpen van beroemde ontwerpers bevinden, zo is te lezen. Er worden ook accessoires, sieraden, hoofdversieringen en schoenen getoond.

De tentoonstelling toont creaties van ontwerpers zoals Zuhair Murad, Gucci, Mart Visser, Bas Kosters, Queera Wang, Yamuna Forzani en Bayanda Khathini. Ieder heeft zijn eigen stijl, maar de viering van liefde, identiteit, cultuur en vakmanschap is iets wat alle ontwerpers gemeen hebben.

‘Say Yes - Trends in internationale trouwmode’ is te zien van 31 januari tot en met 26 oktober 2025 in het Wereldmuseum Rotterdam.