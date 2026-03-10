Modetentoonstellingen trekken volle zalen: hoe musea scoren met mode

Met recordaantallen en tentoonstellingen die letterlijk én figuurlijk volle zalen trekken, profileren modetentoonstellingen zich steeds nadrukkelijker als publieksmagneten binnen het Nederlandse museale landschap. Waar mode ooit vooral als niche of toegepaste kunst werd gepositioneerd, ontwikkelen exposities rond ontwerpers en modehuizen zich inmiddels tot volwaardige blockbusters. Musea zetten mode strategisch in om nieuw publiek te bereiken, bezoekersaantallen te verhogen en hun maatschappelijke relevantie te verbreden. Wat verklaart dat succes – en laten de cijfers daadwerkelijk zien dat mode beter scoort dan andere tentoonstellingsgenres?

De recordtentoonstelling Iris van Herpen: Sculpting the Senses in de Kunsthal Rotterdam staat niet op zichzelf, maar past binnen een bredere ontwikkeling waarin modetentoonstellingen hoge bezoekersaantallen realiseren en nieuw publiek weten aan te trekken. Met 281.033 bezoekers in 22 weken, bijna 30 procent first-time bezoekers en een publiekswaardering van 9,2 bevestigt de expositie dat modepresentaties zich kunnen meten met – en soms boven – andere grote publieksfavorieten binnen het museale aanbod. De combinatie van internationale uitstraling, interdisciplinaire positionering en sterke publieksrespons illustreert hoe mode zich nadrukkelijk manifesteert als een krachtig tentoonstellingsgenre binnen het Nederlandse museumlandschap.

Museum Jan: Fong-Leng & Fans als trekpleister voor modeliefhebbers

De tentoonstelling Fong-Leng & Fans in Museum Jan in Amstelveen ontwikkelt zich tot een van de best bezochte presentaties in de geschiedenis van het museum, zo bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited. Met gemiddeld circa 1.400 bezoekers per week koerst de tentoonstelling af op tussen de 30.000 en 35.000 bezoekers in totaal – aanzienlijk hoger dan eerdere goed scorende tentoonstellingen, die rond de 20.000 bezoekers trokken. Volgens het museum levert de mode-expositie daarmee een substantiële bijdrage aan het totale jaarbezoek. Opvallend is bovendien dat de bezoekersaantallen in de slotfase hoger liggen dan in de eerste maanden, ondanks dat de initiële publiciteit toen op volle kracht draaide. De tentoonstelling is te zien van 15 oktober 2025 tot en met 6 april 2026.

Portret Fong Leng Credits: Eddy Wenting

De tentoonstelling trekt aantoonbaar een breder publiek dan gebruikelijk. Het museum signaleert meer jongeren, studenten en families, evenals bezoekers van buiten de regio. Ook het aandeel first-time bezoekers is significant. Daarnaast ligt het percentage vol betalende bezoekers relatief hoog, wat erop wijst dat een deel van het publiek specifiek voor deze modetentoonstelling komt en niet primair bestaat uit reguliere museumkaarthouders, aldus de woordvoerder.

Fong-Leng & Fans - 60 jaar Fashion & Faam in Museum JAN Credits: Eddy Wenting

Binnen de programmering past Fong-Leng & Fans in een reeks tentoonstellingen rond Nederlandse iconen en hun invloed op jongere generaties ontwerpers. Volgens het museum werkt deze combinatie van historische context en hedendaagse relevantie publieksverruimend. Hoewel modetentoonstellingen goed presteren, benadrukt het museum dat ook andere thematische kunsttentoonstellingen vergelijkbare resultaten kunnen behalen. Mode maakt al langer deel uit van de programmering en zal dat ook ongetwijfeld blijven.

Creatie Fong Leng Credits: Paul van Riel

Kunstmuseum Den Haag ziet sterke publieksrespons op Dior-tentoonstelling

De tentoonstelling Christian Dior: A New Look in het Kunstmuseum Den Haag behoort tot de grote publiekstrekkers van het museum, bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited. De expositie, die liep van 21 september 2024 tot en met 2 maart 2025, trok in totaal circa 330.000 bezoekers. De maandelijkse bezoekersaantallen laten een duidelijke opbouw zien, met ongeveer 14.000 bezoekers in september, 50.000 in oktober, 54.000 in november en circa 56.000 in december. In de wintermaanden bereikte de tentoonstelling haar piek met circa 76.000 bezoekers in januari en 69.000 in februari, gevolgd door nog eens ongeveer 7.500 bezoekers in de eerste dagen van maart.

DIOR: A New Look Credits: Studio Roodenburch

Volgens het museum hebben modetentoonstellingen al jaren een sterke positie binnen het tentoonstellingsprogramma. Zeker wanneer een internationaal bekend modehuis centraal staat, blijken dergelijke exposities goed te presteren. De Dior-tentoonstelling droeg substantieel bij aan het totale jaarbezoek van het museum, dat in 2024 circa 385.000 bezoekers bedroeg. Een aanzienlijk deel van dit publiek kwam specifiek voor de Dior-expositie.

Christian Dior, Avondjurk ‘Francis Poulenc’, haute couture collectie lente/zomer 1950, Collectie Dior Héritage, Parijs (Héritage reproductie) Credits: Viviane Sassen

Ook qua publieksprofiel trok de tentoonstelling een mix van bestaande en nieuwe bezoekers. Ongeveer 22 procent van het publiek bestond uit first-time bezoekers. Daarnaast signaleert het museum relatief meer jongere bezoekers dan gebruikelijk binnen het kernpubliek. Volgens het museum spelen daarbij meerdere factoren een rol: de internationale uitstraling van mode, de herkenbaarheid van iconische ontwerpers en merken, en de aantrekkingskracht van een sterke naam als Dior. Mode heeft dan ook al langere tijd een vaste plek binnen de programmering van het museum, mede dankzij de omvangrijke modecollectie waarover het beschikt.

DIOR: A New Look Credits: Studio Roodenburch

Groninger Museum bereikt groot publiek met Versace-retrospectief

De tentoonstelling Gianni Versace Retrospective in het Groninger Museum trok in totaal 115.167 bezoekers, zo vertelt een woordvoerder aan FashionUnited. Daarmee behoort de expositie tot de succesvollere tentoonstellingen van het museum in de afgelopen jaren. Volgens het museum ligt het bezoekersaantal relatief hoog in vergelijking met andere tentoonstellingen – inclusief eerdere modetentoonstellingen – die er te zien waren. Het museum merkt daarbij op dat factoren zoals een groter marketingbudget en de bekendheid van de naam Gianni Versace mogelijk hebben bijgedragen aan het bereik. De tentoonstelling liep van 3 december 2022 tot 7 mei 2023.

Weelderige prints van Gianni Versace in het Groninger Museum Credits: FashionUnited

De tentoonstelling droeg bij aan het totale jaarbezoek van het museum in 2023, een jaar waarin de bezoekersaantallen relatief hoog lagen. Daarnaast wist de expositie volgens het museum ook een jonger publiek te bereiken. Onder de bezoekers bevonden zich meer jongeren dan bij sommige andere tentoonstellingen.

De internationale bekendheid van de ontwerper speelde volgens het museum eveneens een rol in het publieksbereik. Bekende namen worden eerder opgepikt door landelijke media, wat de zichtbaarheid vergroot. Zo merkt het museum dat bij tentoonstellingen rond internationaal bekende ontwerpers vaker televisieprogramma’s langskomen om reportages te maken.

Versace-silhouetten geïnspireerd door Miami Beach Credits: FashionUnited

Hoewel modetentoonstellingen goed kunnen presteren, benadrukt het museum dat succes niet uitsluitend aan het modegenre is toe te schrijven. Volgens het museum kunnen ook andere tentoonstellingen hoge bezoekersaantallen behalen, waarbij de bekendheid van de naam achter een tentoonstelling een belangrijke factor kan zijn. Mode blijft desalniettemin onderdeel van het tentoonstellingsprogramma, in lijn met het artistieke beleid en de collectie van het museum.

Mode als publiekstrekker, maar niet de enige succesfactor

De voorbeelden uit Den Haag, Amstelveen en Groningen illustreren hoe modetentoonstellingen uiteenlopende musea helpen om nieuw publiek te bereiken en hoge bezoekersaantallen te realiseren. Tegelijkertijd benadrukken musea dat succes niet uitsluitend aan mode als genre is toe te schrijven: factoren als de bekendheid van de ontwerper, marketinginspanningen en de positionering van een tentoonstelling spelen eveneens een belangrijke rol.