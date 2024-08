MoMu Antwerpen maakt stap naar beauty met nieuwe tentoonstelling

Wat is een modeshow zonder de beauty-industrie. Bij veel shows en photoshoots zijn make-up en haar professionals achter de schermen druk bezig met het perfectioneren van de look. De kunst van haar en make-up krijgt nu dan ook een plek in een tentoonstelling in het MoMu in Antwerpen.

De tentoonstelling krijgt de naam ‘Masquerade, Make-Up & Ensor’ en zoomt in op het werk van make-up artists, vaak ook wel mua’s genoemd. MoMu benadrukt de ambacht en creativiteit die bij dit beroep om de hoek komt kijken. Daarnaast komen ook heersende beautystandaarden aan bod.

De tentoonstelling zal van 28 september 2024 tot en met 2 februari 2025 te zien zijn in het MoMu in Antwerpen.