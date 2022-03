Musée des Arts Décoratifs zet Schiaparelli-tentoonstelling op

Het Parijse Musée des Arts Décoratifs zet deze zomer een tentoonstelling op rond modeontwerper Elsa Schiaparelli, zo blijkt uit een persbericht van het museum. De tentoonstelling heeft de naam ‘Surrealist World of Elsa Schiaparelli’ gekregen en zal lopen van 6 juli dit jaar tot en met 22 januari 2023.

De tentoonstelling zal verder ingaan op haar persoonlijke achtergrond tot haar haute couture werk. “Gedurende twee decennia heeft Elsa Schiaparelli mode gemaakt tot een natuurlijke adem van de avantgarde, een speeltuin waarin vrouwen opnieuw uitgevonden konden worden door zowel vrouwelijkheid en allure als het brein. Haar werk is opvallend actueel,” aldus het museum in het persbericht.

Het modehuis Schiaparelli werd in de jaren twintig van de vorige eeuw opgericht door modeontwerper Elsa Schiaparelli. Het modehuis werd in 1954 gesloten en werd in 2013 pas weer nieuw leven ingeblazen. In 2017 kreeg het bedrijf een haute couture aanduiding.