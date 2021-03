Museum Ons’ Lieve Heer op Solder herbergt tijdelijk 19de-eeuwse en hedendaagse mode

Wanneer de lockdown wordt opgeheven opent Museum Ons’ Lieve Heer op Solder zijn deuren voor modeliefhebbers. In het museum is dan de tentoonstelling ‘Mode uit het Rijksmuseum in huis’ te zien, waarin een bijzondere collectie 19de-eeuwse kostuums uit het depot van het Rijksmuseum wordt getoond. Ook huist in het museum tijdelijk het stageatelier van Cruèl, het label van William Ampofo. Dat kondigt het museum aan in een persbericht.

De tentoonstelling ‘Mode uit het Rijksmuseum in huis’ bestaat uit een unieke verzameling kledingstukken, waaronder japonnen, mantels en kinderjurken, die ooit naar de verborgen kerk Ons’ Lieve Heer op Solder werden gedragen door welgestelde vrouwen en kinderen. De kledingstukken zijn goed bewaard gebleven en tonen ‘de ontwikkeling van de vormen, technieken en materialen en zo dus ook het modegevoel en de smaak van de 19de-eeuwse kerkbezoekers,’ zo staat in het persbericht vermeld. Een groot deel van de stukken was bovendien nog nooit eerder voor het publiek te zien.

Gedurende de tentoonstelling is het museum ook het huis van het jonge modelabel Cruèl van ontwerper William Ampofo. Tot in juni is hier het stageatelier van het merk gevestigd. Vier studenten van de mbo-opleiding Fashion Design aan het ROC van Amsterdam kunnen hier vanaf vandaag terecht. Omdat het momenteel moeilijk is voor mbo-studenten om stageplekken te vinden, sloeg het ROC de handen ineen met het museum en Ampofo om voor hen een plek te creëren waar zij kunnen werken aan hun ontwerpen.

Ampofo studeerde zelf af van de ROC-opleiding Fashion Design. Ampofo is van mening dat ‘jezelf tot uitdrukking brengen een noodzaak is en moedigt elk individu aan om precies te zijn wie ze willen zijn door te denken, zeggen, doen en dragen wat ze willen’, zo is in het persbericht te lezen. ‘Deze visie sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van Museum Ons Lieve Heer op Solder.’

Zowel de tentoonstelling ‘Mode uit het Rijksmuseum in huis’ als het stageatelier van Cruèl zijn te bezoeken vanaf het moment dat het museum heropent tot en met 9 juni 2021.