Museum Schoenenkwartier in actie tegen bezuinigingen

Het Waalwijkse museum Schoenenkwartier trekt aan de bel. Het museum reageert op de voorgenomen bezuiniging van de gemeenteraad die in strijd is met eerdere afspraken. Wordt er wel aan de bezuinigingen vastgehouden, dan kan het museum op de huidige locatie niet draaiende gehouden worden, aldus een persbericht.

Het Schoenenkwartier heropende in juni 2022. In 2025 werd besloten om het museum in 2028 samen met de gemeenteraad te evalueren. Nu wordt er teruggekomen op die afspraak aangezien het nieuwe coalitieakkoord van de gemeenteraad stelt dat het de subsidie wil gaan afbouwen per 2027. Zonder de subsidie blijft er alleen geld over voor energie, water en verzekeringen. “De vrijwilligers alleen kunnen ons museum niet draaien”, aldus het bericht. ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ "Wij vragen de raad niet om een nieuwe afspraak te maken, maar om de bestaande afspraak na te komen", zegt directeur-bestuurder Rinske Jurgens, in het persbericht. "Toen de startsubsidie vorig jaar structureel werd, is afgesproken dat we samen evalueren in 2028."

"Waalwijk is de schoenenstad van Nederland," zegt Jurgens. “Wij zijn het kloppende hart van Waalwijk. Net zoals het Textielmuseum dat is van Tilburg en het Rijksmuseum van Amsterdam. Het Schoenenkwartier maakt het historische en culturele geweten van Waalwijk zichtbaar voor inwoners, bezoekers, scholen en de schoenenindustrie. Dat is precies de ambitie waarmee we vier jaar geleden samen met de gemeente zijn begonnen. Geef die ontwikkeling de tijd en beoordeel ons in 2028 op de afspraken die we samen hebben gemaakt."