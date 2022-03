Nederland krijgt een eigen mode awards gala: Dutch Lion Awards Gala

De British Fashion Awards of de Belgian Fashion Awards, Nederland krijgt nu een eigen variant. In april zal de eerste editie van het Dutch Lion Awards Gala plaatsvinden in de beurs van Berlage in Amsterdam, zo is te lezen in een persbericht.

Tijdens het gala worden de prijzen Dutch Designer of the Year Award, Dutch Emerging Talent Award, Dutch Model of the Year Award, Dutch Accessories Designer of the Year en Dutch Influencer Award uitgereikt. De winnaar gaat naar huis met een bronzen leeuwenbeeld. Het is de bedoeling dat het gala vanaf de eerste editie in 2022 vervolgens elk jaar op de eerste zaterdag van april plaatsvindt.

“Met dit gala versterken we de internationale positie van Nederland en Amsterdam binnen de mode-industrie,” aldus Karel Roeleveld, initiatiefnemer en voorzitter van de stichting die het gala organiseert, in het bericht. “Nederland loopt internationaal gezien voorop in de mode-industrie. Ons land kent grote en bekende modenamen, die ook internationaal aan de top staan. We hebben bloeiende en toonaangevende modeopleidingen. Met dit fashion award gala geven wij die topdesigners en opkomende modetalenten een platform om te stralen. Het worden de Oscars van de Nederlandse mode, uitgereikt tijdens een wervelende show met de uitstraling van de British Fashion Awards.”

Tijdens het gala zullen er ook diverse modeshows zijn van nationale en internationale ontwerpers en zullen er ook optredens zijn van artiesten, zo is te lezen in het bericht. Elk jaar zal het gala ook een goed doel ondersteunen, maar het is niet geheel duidelijk hoe dit gedaan zal worden. Dit jaar steunt de Dutch Lion Awards het doel Orange Babies.