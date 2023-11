Nederlands modehuis Martan ontwerpt kostuums voor Nederlands toneelstuk

De ontwerpen van Nederlands modehuis Martan gaan het toneel op. Ontwerpers achter het modehuis Diek Pothoven en Douwe de Boer maken de kostuums voor het toneelstuk ‘Cock’.

Het toneelstuk gaat op 18 november in première in Nijmegen. Gedurende de voorstellingen zullen de acteurs ‘minimalistische outfits in krachtige kleuren’ dragen. Alle outfits zijn gemaakt van upcycled hotel linnen.

“We wilden een speciale Martan-wereld creëren die tegelijkertijd geloofwaardig blijft voor de personages. Dit creëert een interessant spanningsveld,” aldus Pothoven in het persbericht. “In het eerste deel hebben we ervoor gekozen het publiek te laten wennen aan het beeld, om vervolgens stap voor stap meer uitgesproken ontwerpen te tonen die leiden naar een climax in pure vormen en krachtige kleuren. Het waanzinnige decor van Roos Veenkamp is tegelijkertijd de droom waarin we het liefst alle Martan-collecties zouden zien. Een perfecte match.”