Nederlands tassenmerk MYoMY met expositie naar de Bijenkorf

Nederlands tassenmerk MYoMY stelt innovatieve materialen tentoon middels een pop-up in de Bijenkorf in Den Haag, zo is te lezen in het persbericht van het tassenmerk. De Innovative materials-expositie is van 23 augustus tot en met 5 september 2021 te zien.

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in een zoektocht naar de nieuwste, duurzame en vegan innovaties van materialen, zo staat in het persbericht. Met het oog op circulariteit laat MYoMY haar innovaties zien die zij de afgelopen drie jaar heeft gevonden en getest. Het tassenmerk zet zich in voor een eerlijkere wereld met gelijke kansen en empowerment van haar makers in Bangladesh en India. Zo zijn de tassen gemaakt van LWG-gecertificeerd eco-leer en gerecyclede PET-flessen.

MYoMY biedt tijdens de tentoonstelling tevens enkele My Paper Bags-ontwerpen gemaakt van AppleSkin materiaal aan. AppleSkin is een materiaal gemaakt van restanten van de appelsap-industrie die worden omgezet tot nieuwe grondstof, zo is te lezen. Ook brengt het tassenmerk dit jaar haar eerste vegan alternatief voor leer op de markt. Hierbij moet gedacht worden van schimmels, appelresten, ananasbalderen en gerecyclede auto-onderdelen.

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens reguliere openingstijden van de Bijenkorf Den Haag.