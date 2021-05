Nederlandse ReUp, Forest Wool, Fabulous Fungi en Fashion Chain genomineerd voor No Waste Challenge

Vier Nederlandse modevernieuwers zijn genomineerd voor de No Waste Challenge, een wereldwijde ontwerpwedstrijd met afvalvermindering als hoofdthema. ReUp, Forest Wool, Fabulous Fungi en Fashion Chain werden samen met 81 andere bedrijven geselecteerd uit 1409 inzendingen. Dat is te lezen in een persbericht van What Design can Do, dat het project in samenwerking met de Ikea Foundation organiseerde.

Alle inzendingen werden beoordeeld door 105 experts, onderverdeeld in selectiecommissies. De 85 genomineerden onderscheidden zich volgens de commissies op het vlak van de vier kerncriteria: impact, creativiteit en ontwerp, haalbaarheid en schaalbaarheid. Ook zijn alle genomineerden sterk betrokken bij de strijd tegen de klimaatcrisis.“Creatievelingen zijn niet langer bereid te wachten op de verandering die ze willen zien,” aldus Richard van der Laken, medeoprichter van What Design Can Do, in het persbericht. “Ze zijn vastbesloten om mee te bouwen aan een betere toekomst.”

ReUp, Forest Wool, Fabulous Fungi en Fashion Chain doen dat op het vlak van mode en textiel. ReUp biedt een uitgebreide reparatieservice voor onder meer kleding en meubels via een digitaal systeem. Forest Wool maakt wol uit dennennaalden (restproducten uit de houtindustrie), Fabulous Fungi verft textiel met behulp van schimmels. Fashion Chain is een kledingruilsysteem dat tegelijkertijd gemeenschappen met elkaar verbindt.

Deze vier nemen het de komende tijd op tegen 81 internationale start-ups die vernieuwende materialen, tools en processen creëren. Uit de genomineerden worden op 15 juli zestien winnaars gekozen. Deze nemen 10.000 euro aan subsidie in ontvangst en mogen deelnemen aan een ontwikkelingsprogramma opgezet in samenwerking met Impact Hub.