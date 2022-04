Netflix brengt documentaire over Abercrombie & Fitch uit

Netflix duikt in het verhaal van modemerk en retailer Abercrombie & Fitch. In een documentaire genaamd ‘White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch’ zet de streamingservice uiteen hoe het bedrijf exclusie inzette als businessmodel.

De documentaire focust op de diverse schandalen die er waren rondom het merk. Zo gaat het verder in op de diverse regels wat betreft het uiterlijk van hun werknemers, waaronder het weigeren van het inhuren van een vrouw omdat ze een hoofddoek droeg. Het merk stond bekend om de rij shirtloze gespierde mannen die voor de winkels stonden als begroeter en de werknemers in de winkels werden ingehuurd op basis van hun modellen looks.

Abercrombie & Fitch reageerde op de onthulling van de trailer van de documentaire op social media. Het merk schreef dat de documentaire gaat over een periode waarin het bedrijf onder ‘ander leiderschap stond’. “Hoewel de problematische elementen van die periode al wijdverspreid en legitieme kritiek heeft gekregen over de jaren, willen we duidelijk zijn dat het acties, gedrag en besluiten zijn die niet toegestaan of getolereerd worden door het bedrijf nu,” aldus Abercrombie & Fitch in de reactie.