Netflixserie Lupin zorgt voor grote belangstelling Nike Air Jordan sneakers

Het is nu al een van de grootste hits van het jaar 2021: De serie Lupin, die op 8 januari 2021 op Netflix verscheen, verbreekt nu al alle records. Het staat in verschillende landen op de eerste plaats van populairste serie op het streamingplatform. De serie stimuleerde ook de verkoop van het boek ‘Arsène Lupin’. Tenslotte is Lupin een hit op een ander gebied waar men het niet per se verwacht had, namelijk dat van de mode.

De kledingstijl van het hoofdpersonage, Assane Diop, gespeeld door Omar Sy, is niet onopgemerkt gebleven. Tien dagen na de release van de serie zijn de belangstelling en clicks voor de Nike Air Jordan met 460 procent gestegen op de internationale platforms van shopping platform Stylight. In de serie zien we de modellen Air Jordan 1 Mid Lakers Top 3, Air Jordan 1 Retro High Fearless UNC Chicago, Air Jordan 1 Mid Yellow Toe en Air Force 1 ‘07 in zwart en wit voorbij komen. Ook pronken de sneakers op de aankondiging van het tweede seizoen van de hitserie.

De Nike Air Jordan sneakers verschijnen niet alleen in de serie, maar hebben ook een plekje op het Instagram-account van Omar Sy. De acteur deelde een foto van een van de scènes uit de serie op zijn pagina en tagde Jordan’s officiële account.

Beeld: Netflix Media Center

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.