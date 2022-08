New York Textile Month zet Belgisch design in de kijker, gecureerd door Lidewij Edelkoort

Tijdens de New York Textile Month is een speciale tentoonstelling te zien waarin het ambacht van Belgisch design wordt gevierd, samengesteld door Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano.

Onder de titel The Gift to be Simple toont de tentoonstelling negen ontwerpers, die werken met uiteenlopende stoffen en textiel, van leer en raffia tot handgeregen linnen tapijten en lampen van klei.

België is al lang een inspiratiebron voor textiel en heeft nog steeds een bloeiende vlas-, linnen- en weefindustrie, ook al bestaan de spinnerijen niet meer. Net als de tegenhanger in de mode, creëert een nieuwe generatie Belgische textielontwerpers werken die met hun materiaalonderzoek en experimentele benaderingen de toekomst heel erg omarmen.

Of het nu gaat om meubels, wandkleden of artistieke installaties, de traditionele ideeën van Belgisch textieldesign worden door de war geschopt en opnieuw gecontextualiseerd, waarbij het evenement in New York laat zien dat de discipline nieuwe verhalen spint, weeft en verweeft.

New York Textile Month werd opgericht door Edelkoort, en de septembereditie is de zevende editie, met als doel de textielcreativiteit te vieren en het textielbewustzijn te bevorderen. In een manifest zegt Edelkoort dat hedendaagse kunstenaars niet meer weten met welke materialen ze werken. Ze roept op tot een hernieuwde belangstelling voor materiaalprocessen, waarbij modeontwerp zich begint te richten op stof, interieurontwerp stoffering terugbrengt en kunststudenten het weefgetouw uit de kast halen.

Natalia Brilli, een van de exposanten, is misschien het bekendst om haar vroegere modelabel. Nu creëert ze prachtige objecten omhuld met geüpcycled leer, zoals wandtapijten en raffia-objecten gemaakt in een familieatelier in Madagaskar en met de hand afgewerkt in België. Haar werk schommelt tussen surrealistische en symbolische invloeden en nodigt altijd uit tot een tweede blik.

De Brusselse textielontwerpster Laure Kasiers creëert en vervaardigt tapijten en andere textielobjecten in haar atelier. Ze gebruikt linnen in onconventionele en ambachtelijke technieken en creëert vormen en patronen die meestal organisch zijn, alsof ze uit de natuur komen, zoals een subtiel degradeertapijt dat tijdloosheid en ambacht uitstraalt.

Andere ontwerpers in de tentoonstelling zijn Emma Cogné, Design for Resilience, Vanessa Colignon, Charlotte Lancelot, Geneviève Levivier, Pascale Risbourg, Alexia De Ville en Céline Vahsen.

De tentoonstelling maakt deel uit van een initiatief van Belgium is Design, dat Belgisch design promoot over de hele wereld en een initiatief is van 3 instellingen: Flanders DC, MAD - Home of Creators en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM). Dit laatste is een platform dat de internationalisering van ontwerpers en bedrijven in de mode- en designsector in Wallonië en Brussel ondersteunt.

De tentoonstelling The Gift to be Simple zal te zien zijn tijdens New York Textile Month van 2 tot 10 oktober op 138 Wooster Street in Manhattan.